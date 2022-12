Erfurter sammeln stolze Summe für Verein Kindervisionen

Erfurt. Der Verein Kindervisionen bereitete 560 Kindern aus mehreren Schulen in Erfurt eine große Freude in der Weihnachtszeit. Der Betrag kann sich sehen lassen.

Janin Kirchhof aus der Johannesschule fand es schlicht „einfach fantastisch“, was der Verein Kindervisionen da wieder auf die Beine stellte. Die Klassenlehrerin sprach aus, was 60 Mädchen und Jungen Mädchen aus der Grundschule dachten, die sie am Montag quer durch die Stadt in die Alte Oper führte.

Kindergartenkinder freuen sich über Weihnachtsüberraschung

Insgesamt 560 Grundschülern ermöglichte der 2010 gegründete Verein wiederum sein jährliches größtes Vorhaben: zum Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, eine Aufführung des Landestheaters Sachsen-Anhalt. Die Kinder kamen außerdem aus den Grundschulen am Wiesenhügel, An der Geraaue, Am Kleinen Herrenberg sowie aus der Humboldtschule.

Gabriele Linsel berichtete, dass eine Grundschule die Karten zurück gab. Verfallen lassen wollte der Verein die Karten natürlich nicht. So kamen auch die Steppkes aus dem Kindergarten „Regenbogenland“ in den Genuss der vorweihnachtlichen Überraschung. Zusätzlich zu den Eintrittskarten sponserte der Verein die Straßenbahnkarten.

Insgesamt kamen 15.000 Euro für Kinder zusammen

Wie die Vorsitzende von „Kindervisionen wissen ließ, kamen in diesem Jahr von den 44 Mitgliedern rund 15.000 Euro zusammen. Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern, die ihrem Nachwuchs sonst keinen oder nur sehr schwer de Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen können, profitierten davon.

So unterstützte der Verein einen Theaterworkshop des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM). Das Vorhaben, an dem auch einige ukrainische Kinder teilnahmen, stand unter dem Titel „Eine Fee verhindert den Weltuntergang“. Ferienfahrten des Jesusprojekts „Bärenstark“ an die Ostsee sowie von Pixel Sozialwerk nach Görlitz und Ilmenau wurden ermöglicht. Mehrfach erhielten das Jugendhaus Roter Berg, der Jugendclub „Hoppla“, die Lebenshilfe sowie das Jugendhaus „Renne“ des Mitmenschen-Vereins Zuwendungen.

Kindern Freude schenken ist eine Herzensangelegenheit

Leider, so Gabriele Linsel, ging die Spendenbereitschaft der Vereinsmitglieder aufgrund der wirtschaftlichen Lage zurück. In den Vorjahren belief sich die Fördersumme etwa auf 30.000 Euro. Sie wäre erfreut, wenn sich neue Mitglieder fänden, denen das Wohl von Kindern aus wirtschaftlich schlechter gestellten Familien ein Bedürfnis sei.

Kindern Freude zu schenken bezeichnet auch Berit Lütz als Herzensangelegenheit. Als Vorstandsmitglied von „Kindervisionen“ setzt sie sich auch dafür ein, dass weiterhin Einzelförderungen in Musik, etwa Klavierunterricht, ermöglicht werden können.