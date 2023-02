Erfurter Schach-Ikone Elisabeth Pähtz stellt ihr Buch am Anger vor

Erfurt. Eine Großmeisterin in Erfurt – das kommt selten vor. Am 28. Februar ist Elisabeth Pähtz zu Gast in der Buchhandlung Peterknecht.

Wie schafft man es als Frau, sich in einer männerdominierten Schachwelt durchzusetzen? Wie gelingt gar der Sprung in die Weltspitze? Was kann man vom königlichen Spiel für das Leben lernen?

Diese und andere Fragen beantwortet Elisabeth Pähtz nicht nur in ihrem Buch „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt“ – sondern auch dem interessierten Publikum bei einer Lesung am 28. Februar, 19.30 Uhr in der Erfurter Buchhandlung Peterknecht. Moderiert wird der Abend von Johannes Bröckers, Lektor beim Westend-Verlag.

Gespielt wird natürlich auch. An einer live gestellten Schachaufgabe dürfen sich die Gäste selbst versuchen. Zum Abschluss des Abends darf dann ein ausgeloster Gewinner (oder eine Gewinnerin) Elisabeth Pähtz zu einer Partie herausfordern.

Elisabeth Pähtz wurde 1985 in Erfurt geboren, mittlerweile lebt sie in Berlin. Sie ist die beste deutsche Schachspielerin, seit Anfang Dezember trägt sie den Titel Großmeister, der höchste Titel im Schach.

Buchlesung mit Elisabeth Pähtz, 28. Februar, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Buchhandlung Peterknecht, Erfurt, Anger 51, Eintritt 10 Euro