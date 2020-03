Erfurter Schaustellerfamilie von Corona-Krise hart getroffen

Nächste Station Domplatz. Alles blitzt herausgeputzt und bereit zur Abfahrt. Doch der Altstadtfrühling fällt aus dieses Jahr, es gibt nächste Woche keinen Rummel vor der Domkulisse. Die schweren Zugmaschinen, Auflieger, der Kassenwagen und die darin auf drei Etagen gestapelten Autoscooter bleiben in Schmira – und mit ihnen Schaustellerfamilie Fritz Krebs. Die wohnt hier seit 1970 auf einem ehemaligen Bauernhof. Zu tun gibt unter diesem Dach für die vier Generationen Krebs genug in der Corona-Zwangspause, doch mit jedem Tag der Krise wachsen auch die Sorgen, wie es finanziell weitergehen soll.

Dabei hatten Fritz und Cornelia „Conny“ Krebs (beide 56) zum Saisonstart investiert: Gut 200 Kilogramm schwer sind die neuen Fahrzeuge, 22 Stück an der Zahl, gebaut in Italien, die den Rummelbesuchern ein besonderes Vergnügen versprochen hätten. Durch die Kurve rutschen, englisch „driften“, können die. Auf Knopfdruck im Kassenhäuschen wird die Hinterachse auf „beweglich“ geschaltet und so ein neues, bislang unbekanntes Fahrgefühl erzeugt. Erst waren zehn Motoren defekt, nun wird auch aus der Premiere zum Altstadtfrühling nichts: „Irgendwie klebt daran das Pech“, sagt Fritz Krebs.

Im Winterlager in Schmira sind die neuen Fahrzeuge gestapelt. Foto: Frank Karmeyer

Noch etwas ist neu 2020: Das Schaustellerunternehmen in fünfter Generation hat zu Jahresbeginn umfirmiert in „Fritz Krebs und Söhne“. Dass Freddy (30) und Benjamin (27), bisher angestellt im Unternehmen, gleich eine so düster startende Saison mitverantworten müssen, hatte sich Vater Fritz auch anders vorgestellt.

Seit 1963 ist die Familie mit dem Autoscooter unterwegs. Zwei Winter lang hat die Schaustellerfamilie damals an dem Fahrgeschäft gebaut. Die ersten Fahrzeuge sind aus dem Westen, der Vater von Fritz Krebs tauscht sie gegen eine Orgel aus Familienbesitz ein. Schließlich hat die Familie Glück, das Unternehmen Viol macht seinen Platz frei auf dem Domplatz und der Krebs-Autoscooter kann die Lücke nutzen. Fahrchips gibt es in den Anfangstagen noch nicht. 50 Pfennige kostet damals eine Fahrt, zu zweit wird eine Mark fällig am Kassenhäuschen, in dem auch Hannelore Krebs oft sitzt in jenen Tagen. Im Mai wird sie 90, reist längst nicht mehr mit und kann der verlängerten Winterpause abgewinnen, dass Kinder, Enkel und Urenkelin ihr auf dem Hof nun länger Gesellschaft leisten. Leisten müssen.

Die „verrückt vielen Glühbirnen“, an die sich Fritz Krebs erinnert, sind heute durch energiesparende LED ersetzt, Musik kommt nicht mehr von der Kassette, sondern aus dem Computer. An der Grundidee des Fahrgeschäfts aber habe sich seither nichts geändert. Schon damals wurden die Autos mit 60 bis 80 Volt auf die Bahn geschickt, schon damals war ein Autoscooter ein Treffpunkt für jedes Alter, für manchen sogar rollende Partnerbörse und Ort zum Anbandeln. Weder Fritz Krebs noch seine Söhne können sich vorstellen, etwas anderes als Schausteller zu sein, ebensowenig Mutter Conny, deren Ururgroßeltern aus dem Harz schon eine Schieß- und eine Losbude hatten.

Ein Bild aus alten Tagen des Autoscooters. Foto: Frank Karmeyer

Fritz Krebs ist froh, dem Autoscooter treu geblieben zu sein. „Der geht immer“, sagt er. Kurz nach der Wende habe er überlegt, in ein spektakuläres Fahrgeschäft zu investieren, der Familienrat sich dann aber doch für die Tradition entschieden. Manch Schaustellerkollegen drückten nun die Schulden einer solchen Anschaffung. Aktuell mühe er sich, die laufenden Kosten zu reduzieren: Versicherungen, Finanzamt, Tüv – von überall her habe er positive Signale dazu. Ewig aber reiche das Geld gewiss nicht. Schon in dem Wissen, dass nach jeder Krise das Geld auch bei den Rummelbesuchern nicht locker sitzen wird.