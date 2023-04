Erfurter Schüler sind die besten Brückenbauer

Erfurt. Erfurter Schüler holen sich die ersten Plätze im Ingenieurswettbewerb.

Im Landeswettbewerb des Schülerwettbewerbs „Junior.ING“ wurden am Montag die besten Modelle einer Fuß- und Radwegbrücke gekürt. Dabei haben die Erfurter Nachwuchsingenieure alle ersten Preise abgeräumt. Die teilnehmenden Schüler haben innovative Lösungen entwickelt und damit ihr kreatives Potenzial unter Beweis gestellt. Auch in diesem Jahr hat der durch die Ingenieurkammer Thüringen ausgelobte Wettbewerb wieder zahlreiche Teilnehmer verschiedener Altersklassen begeistert und zum Mitmachen animiert. Insgesamt haben sich 267 Schüler beteiligt, von denen 137 weiblich waren. Die diesjährige Aufgabe bestand in der Planung und dem Modellbau einer Fuß- und Radwegbrücke mit Geländer. Bei der Gestaltung von Tragwerk und Lauffläche war zu berücksichtigen, dass ein Belastungstest positiv absolviert werden musste.