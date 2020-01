Erfurt. Einmal im Jahr unterstützen die Globus-Märkte in Linderbach und Mittelhausen Hilfsprojekte in Erfurt. In diesem Jahr wird ein Schulbrot-Projekt unterstützt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Schulbrot-Projekt erhält Spenden-Scheck

Am Mittwochvormittag wurde im Erfurter Rathaus ein symbolischer Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an die Initiatoren des Schulbrot-Projektes „Bemmen für Grundschüler in Erfurt“, Stefanie König und Konditormeister Torsten Roth, übergeben. Laut Internetseite der Stadt hat sich Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein das Schulbrot-Projekt als Empfänger der alljährlichen Spende ausgesucht.

Seit vielen Jahren schon kann der OB von Erfurt bestimmen, an welche Hilfsprojekte einmal jährlich das gespendete Geld der beiden Globus-Märkte in Linderbach und Mittelhausen geht. „Es ist erschreckend, wie viele Kinder ohne Pausenbrot in die Schule gehen. Man weiß ja, mit leerem Magen lernt es sich schlecht. Deshalb finde ich dieses Projekt so gut und so wichtig“, sagte Oberbürgermeister Bausewein bei der Scheckübergabe.

Die 500 Euro werden laut Stefanie König in Lebensmittel investiert. „Wir brauchen im Jahr zirka 15.000 Euro, um bis zu 8000 Schulbrote zu schmieren“, sagte sie. Das Projekt gibt es bereits seit 2016. Immer donnerstags wird eine Grundschule in Erfurt mit 150 bis 380 Pausenbroten versorgt. „Wir sind glücklich, dass sich auch immer wieder Freiwillige finden, die uns beim Schmieren helfen“, so Torsten Roth, der in der Magdeburger Allee eine Bäckerei betreibt. „Das Brot kommt von uns, aber wir brauchen auch Wurst, Käse, Obst und Gemüse, damit es ein gesundes und nahrhaftes Angebot wird.“