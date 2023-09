Erfurter Schule: Lernen nach Montessori und Hightech auf dem Dach

Erfurt. Strom vom Dach und überall im Gebäude Internet durch die Luft – Die Montessori-Schule Erfurt will weitere Vorzüge am Samstag präsentieren.

Was ist Epochenunterricht und Freiarbeit? Eine Antwort auf diese Frage gibt die staatlich anerkannte Montessori-Gemeinschaftsschule am südöstlichen Stadtrand beim Tag der offenen Tür am Samstag, 16. September. Zwischen 10 und 14 Uhr stellt die Schule ihre an der Montessori-Pädagogik ausgerichteten Lernformen vor.

Gesamtschule stellt sich vornehmlich angehenden Grundschülern vor

Details zum kindgerechten Lernen an der Schule erklären Schülerinnen und Schüler, das Pädagogen-Team und Eltern. Der Info-Tag richtet sich an Eltern von Kindergartenkindern und ihre Sprösslinge. Wie die Schule mitteilt, gebe es Mitmachangebote und vielfältige Möglichkeiten, das Montessori-Lernmaterial kennenzulernen. Die Aktiv-Schule setzt auch auf höchsten technischen Standard bis zur Solaranlage auf dem Dach für die eigene Stromversorgung. Die Schule ist am Schellrodaer Weg und mit der Stadtbahn Linie 3 zu erreichen.