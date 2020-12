Erfurter Schule sammelt 1400 Euro für Kinderhospiz

Große Freude gab es in der Christian-Reichart-Schule. Dort hatten die 167 Kinder und viele Eltern gemeinsame Spendenaktionen gestartet, um für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu sammeln. „Wir haben 1406,80 Euro zusammen bekommen, das ist der Wahnsinn“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Indes Björn. Das Geld übergab sie in dieser Woche an den Spendenengel des Kinderhospizes, Matthias Münch. Auch er war überrascht, dass so viel Geld zusammen gekommen war und dankte der Schule herzlich.

Normalerweise findet in der Schule im Gebreite stets eine Weihnachtsaufführung statt, danach können die Besucher Geld in eine Spendenbox legen. Doch coronabedingt fiel die Aufführung aus. Also überlegten Eltern und Lehrer gemeinsam, wie man dennoch Spenden sammeln könnte. Es gab mehrere Projekte.

Eine Klasse verpackte Spielsachen, die nicht mehr benötigt wurden, und andere Kinder konnten diese für einen Euro erwerben. Eine Klasse führte eine Tombola mit Spielsachen durch, durch den Losverkauf kam Geld zusammen. Und die ersten Klassen bastelten Tütchen, legten Samen hinein und verkauften sie an die Eltern. „Einige Familien spendeten zudem Geld, wir danken allen“, so Ines Björn.