Erfurter Schutzimpfung startet verspätet

In Zeulenroda-Triebes haben die Impfungen gegen Covid-19 bereits begonnen. In Erfurt sollen sie am Dienstag starten.

Die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus beginnen in Erfurt mit einer leichten Verzögerung. Erst am Dienstag seien die ersten Impfungen geplant, teilte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) nach Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) am Montag mit.



In vielen Kommunen Thüringens haben die Impfungen am Montag und teils bereits am Sonntag begonnen. Laut Bausewein darf Erfurt erst später starten, weil das Corona-Geschehen in der Landeshauptstadt weniger aktiv ist als in andern Kommunen.

Das Land habe zwischenzeitlich sogar geplant, den Impfstart in Erfurt zugunsten anderer Landesteile noch weiter hinauszuzögern. Doch sei es der KVT gelungen, die zuständigen Behörden von der Wichtigkeit der baldigen Immunisierung auch in Erfurt zu überzeugen. Die Impfaktion liegt in der Verantwortung der KVT.

Die Impfungen am Dienstag sollen in zwei Pflegeheimen stattfinden, wo Bewohner und unmittelbare Pfleger geimpft werden sollen. Um welche Einrichtungen es sich handelt, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

In den Pflegeheimen werden mobile Impf-Teams eingesetzt. Die beiden Impfstellen in der alten Mensa des Helios Klinikums und in einem Hörsaal des Katholischen Krankenhauses sollten in diesen Tagen ebenfalls einsatzbereit sein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt war am Wochenende erstmals über den Schwellenwert von 200 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner gestiegen. Im Thüringer Vergleich liege die Landeshauptstadt aber weiter im unteren Drittel, sagte Bausewein. „Wir haben in Erfurt einen guten Job gemacht, auch, weil wir oft eine härtere Linie gefahren sind als das Land“, meinte er.