Erfurter Schwimmhalle bleibt zwei Tage lang geschlossen

In der Roland-Matthes-Schwimmhalle finden am Wochenende Wettkämpfe statt.

Erfurt. Grund sind Wettkämpfe im Schwimmen und Wasserball. Was Besucher beachten müssen, teilt die Erfurter Bäder GmbH mit.

Die Roland-Matthes-Schwimmhalle bleibt das gesamte kommende Wochenende über geschlossen. Grund seien Wettkämpfe, die am Samstag, 28. Oktober, und am Sonntag, 29. Oktober, geplant sind, teil die Bäder-Tochter der Stadtwerke Erfurt mit. Die Sauna kann an beiden Tagen genutzt werden.

„Das kommende Wochenende steht in der Roland Matthes Schwimmhalle ganz im Zeichen des Sports“, sagt die SWE-Bäder-Sprecherin Christine Karpe. An beiden Tagen würden der „Blacky Cup“ und anschließend Wasserball-Wettkämpfe stattfinden.

Der „Blacky Cup“ ist nach dem ehemaligen Schwimmtrainer Gunther Schwarz benannt. Die Wettkämpfe werden in mehreren Alters- und Leistungsklassen ausgetragen. Am Nachmittag schließen sich jeweils Wasserball-Spiele im Landespokal an – am Samstag mit der U14 und am Sonntag die Männer-Halbfinals.