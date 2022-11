Erfurter Senioren sind eingeladen

Die Seniorenweihnachtsfeier in der Thüringenhalle ist ein beliebter Treffpunkt für die älteren Erfurterinnen und Erfurter.

Erfurt. Am 6. Dezember sind die Erfurter Seniorinnen und Senioren zur städtischen Weihnachtsfeier in die Thüringenhalle eingeladen

Das Amt für Soziales lädt alle Erfurter Seniorinnen und Senioren zur städtischen Weihnachtsfeier am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, von 15 bis 18 Uhr in die Thüringenhalle ein. Für den Einlass ist ein Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis notwendig, das nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ können sich Besucher an der Thüringenhalle kostenfrei testen lassen. Ohne negatives Testergebnis kann kein Zugang gewährt werden.

Die Eintrittskarten sind für 7 Euro in der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Benediktsplatz 1, und in den vier städtischen Seniorenklubs erhältlich. Seniorenklub Hans-Grundig-Straße, Telefon 0361/ 345 9656; Seniorenklub Weitergasse 0361/ 562 6789; Seniorenklub Jakob-Kaiser-Ring 0361/ 655 6388 Seniorenklub Berliner Straße 0361/ 655 4145.