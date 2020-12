Erfurter Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

95 nachgewiesene Neuinfektionen aus den zurückliegenden 24 Stunden waren am Mittwochmorgen bis 8 Uhr in Erfurt zu verzeichnen. Zwei weitere an Covid-19 erkrankte Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 164,50. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.



Insgesamt sind damit in der Landeshauptstadt 2908 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 54 auf 1906 gestiegen. 61 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt 941 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

Die sinkende 7-​Tage-Inzidenz ist noch kein Grund zum Aufatmen. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab. Er bleibt eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-​Pandemie.





Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, ist jedoch während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass derzeit weniger Personen einen Arzt aufsuchen. Dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zudem kann es sein, dass nicht an allen Tagen alle Daten übermittelt werden.