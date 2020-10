Erfurter Single Malt mit Ecken und Kanten

Beim Anblick des glänzenden Kupfers, des Edelstahls und der unverputzten Backsteinwände, steigt einem automatisch der dazugehörige Duft in die Nase – den jeder genießen konnte, der in Schottland oder Irland schon einmal an einer Führung durch eine Whisky-Destillerie teilgenommen hat. Dieses komplexe Erlebnis wird demnächst auch in Erfurt möglich sein. Der Zeitpunkt ist greifbar nahe, dass der erste in Erfurt gebrannte Whisky aus der Blase tropfen wird. Zumindest das, was nach der entsprechenden Lager-Reife einmal ein Whisky werden wird.

Und mindestens eine der unterschiedlichen Rezepturen, soll der Whisky werden, den Kenner später eindeutig nach Erfurt zuordnen sollen, ein Single Malt mit „Ecken und Kanten“. Das Wasser kommt vom Rennsteig, das Malz für den Alkohol aus Erfurt, das für das Aroma aus Bamberg. Unter der Marke „Nicolai & Sohn“ soll er dann ein Erfurt-Botschafter der ganz hochprozentigen Art werden. Dass in der Destillerie Künstler am Werk sind, zeigt sich bereits während der momentanen Montage der Anlage... Foto: Hartmut Schwarz Nicolai & Sohn, das sind Thomas Nicolai und Leopold Schwarze, Vater und Sohn, ein „Dreamteam“ das sich perfekt ergänzt, die unterschiedlichsten Aspekte, Vorstellungen und Ziele auf einen Nenner bringt und das so fest an eine Sache glaubt, dass sie unmöglich scheitern kann. Den Beweis für den festen Glauben an ihre Sache liefern die Beiden derzeit im Zughafen, wo gerade etwas eindrucksvolle Konturen annimmt, das schon zu DDR-Zeiten als „luftiger Traum“ im Kopf von Thomas Nicolai zementiert war. Als freischaffender Künstler hat sich Thomas Nikolai seit 30 Jahren einen Namen erarbeitet – und die Erkenntnis, dass allein mit der Kunst keine Zukunft zu sichern ist. Eine Erbschaft sorgte dann für die Entscheidung, die Kunst und die Wirtschaftlichkeit zu vereinen. Und sein Sohn, der in Großbritannien Anglistik studierte, brauchte bei diesem Entschluss nicht lange überzeugt werden. Aber die Finanzierung erwies sich mehr als problematisch. Niemand wollte die Vision der beiden Existenzgründer teilen. Lange wurde verhandelt, argumentiert und gekämpft, bis sich 2018 eine Bank überzeugen ließ. Dann sprang sie zum Jahresende wieder ab und das Projekt stand wieder auf Null, lag wieder auf Eis. Die Kosten liefen weiter, das Grundkapital war aufgebraucht – mit Unterstützung privater Investoren konnte die Finanzierung im Mai vergangenen Jahres dann doch noch gesichert, die Ampeln auf Grün gestellt werden. Schottische Pott-Still-Tradition trifft in Erfurt auf deutsche Wertarbeit. Die Brennblase ist eine Einzelanfertigung, die dem Erfurter Whisky zu einem Alleinstellungswert verhelfen soll. Foto: Hartmut Schwarz Am Standort im Zughafen wollten die Beiden unbedingt festhalten – hier habe man ein kreatives Umfeld gefunden, das perfekt passt. Vorherige Optionen, das Kontor, das Heizwerk, den Petersberg,... hat man deswegen zu den Akten gelegt. Dort wäre man nur schmückendes Beiwerk gewesen, nicht so unabhängig, wie es im Zughafen möglich sei. Im Mai 2019 wurde mit dem Ausbau begonnen, im Dezember 2019 wurde die Brenn-Anlage geliefert. In Eislingen (bei Stuttgart) wurde eine Pot-Still-Anlage nach Maß gefertigt, die im Gegensatz zu den in Deutschland gebräuchlichen Brenn-Verfahren mit „Verstärkerkollonen“ ein einfaches Destillieren ermöglicht, damit möglichst viele Aromen erhalten bleiben. Schottische Tradition werde gepflegt – mit deutscher Brenntechnik. Pro Jahr soll etwa 18.000 Liter Feinbrand abgefüllt werden. Die Fasslagerung, erklärt Leopold Schwarze, bringt 50 Prozent des Geschmacks – und darum werde sich vor Ort gekümmert. Stück für Stück soll sich über die gesamte Höhe der Destillerie vorerst eine Wand mit 200-Liter-Fässern füllen – 114 Stück liegend. Sofort reservieren können sich Whisky-Freunde auch ihr eigenes Fass. Es werden Fass-Patenschaften über 50 Liter angeboten, bei denen auch der ganz persönliche Geschmack berücksichtigt wird. Mit 3900 Euro sind sämtliche Kosten gedeckt, einschließlich Betreuung der wertvollen Flüssigkeit, Steuern und Herstellung. Und bei jedem Schritt der Reifung kann man hautnah dabei sein. In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben sich die Beiden alles zur Kunst der Whisky-Herstellung angeeignet, um zuversichtlich starten zu können. Bei einer ausgedehnten Schottlandreise wurden 25 Destillerien besucht, in jeder gab es neue Tipps. Schnell habe man gemerkt: Für Whisky muss man Künstler sein, keiner ist mit dem anderen identisch – und der Erfurter wird es sowieso nicht sein. Bis auf die Laderampe deutet im Zughafen noch nichts darauf hin, was hinter den Toren der alten Lagerhalle künftig auf die Besucher warten wird - neben Gin und Whisky jede Menge Kultur. Foto: Hartmut Schwarz Mitte November ist die Inbetriebnahme geplant, während des Weihnachtsmarktes im Zughafen, ab dem 20. November, kann die Destillerie besichtigt werden. Auch auf der Whisky-Messe Tarona wurde erstmals ein Stand gebucht. „Flüssig bleiben“ wollen die beiden Inhaber künftig nicht nur durch Whisky und Gin, sie sehen die Destillerie auch als einen Ort für die Kunst und für Veranstaltungen. Es wird Verkostungen geben, Ausstellungen, Kurse, Lesungen, Talk-Runden und Konzerte. Für das kommende Jahr sei die Destillerie für die Veranstaltungsreihe „Jazz in the City“ bereits fest gebucht. Die ersten, die in der einzigartigen Umgebung feiern werden, werden die „Erfurter Whiskyfreunde“ sein. Den Whisky müssen sie dafür allerdings noch importieren... Info: nicolaiundsohn.de