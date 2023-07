Erfurter sollen Entdeckungen entlang der Gera festhalten

Beobachtungen entlang der Gera – wie hier an der Drei-Brunnen-Quelle – sind Ziel des Wettbewerbs.

Erfurt. Das Leben am Wasser zwischen Erfurt und Gebesee soll in einem Flusstagebuch beschrieben werden. Wettbewerb für Kinder, Jugendliche und Familien mit vielen Preisen.

Der Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Gera“ ist mit Beginn der Sommerferien gestartet. Die Thüringer Landgesellschaft und die Naturfreunde rufen Kinder und Jugendliche, Familien, Gruppen und Schulklassen dazu auf, die Gera zwischen Erfurt und Gebesee zu erkunden. Eindrücke, Erkenntnisse und Erfahrungen von regelmäßigen Besuchen an der Gera sollen in einem selbst gestalteten Flusstagebuch festgehalten werden. Die Form ist der Mitteilung zufolge frei. Es können analoge und digitale Beiträge erstellt werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Für die besten Einsendungen werden Schlauchboot- und Kanutouren versprochen. Weitere Infos gibt es unter blickpunkt-geraaue.de.