Rolf Krüger vom Erfurter Tansaniahilfeverein unterrichtet in Ngalanga junge Lehrer. Artikel über Tansaniahilfe Erfurt

Erfurt Ein Erfurter Verein baut in Tansania weiter Brunnen und unterstützt Jugendliche bei Ausbildung.

Erfurter sorgen für sauberes Wasser in einer Berufsschule und etlichen Dörfern in Tansania

Sauberes Trinkwasser direkt vor der Haustür zu gewinnen, ist seit Jahrzehnten Anliegen eines Projekts der Tansaniahilfe Erfurt, mit dem schon viele Brunnen in der befreundeten Region in Tansania entstanden. Weitere Projekte sind eine Mutter-Kind-Klinik und ein Kinderdorf. Die Erfurter engagieren sich gemeinsam mit der Kwiro-Gemeinde in Mahenge und der Region. Das brachte viele persönliche Kontakte, gegenseitige Besuche und Briefe mit sich. Die Corona-Pandemie verhindert momentan Besuche, aber nicht das Engagement. Das ist sogar noch um ein weiteres Projekt gewachsen.