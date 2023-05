Erfurter Sozialausweisinhaber bekommen das Deutschlandticket für 19 Euro

Ein Regionalzug hält im Erfurter Hauptbahnhof. Sozialausweisinhaber bekommen in Erfurt einen Zuschuss auch zum Deutschlandticket.

Erfurt. Bislang galt das so genannte Sozialticket nur im Erfurter ÖPNV. Jetzt soll es ausgeweitet werden.

Der in Erfurt als „Sozialticket“ bekannte ÖPNV-Zuschuss für Sozialausweisinhaber könnte bald auch für das Deutschlandticket ausgezahlt werden. Eine entsprechende Änderung des Verfahrens soll am 24. Mai im Stadtrat beschlossen werden und rückwirkend ab 1. Mai gelten. Der Zuschuss von 30 Euro monatlich, der nachträglich erstattet wird, gilt dann für Monatskarten ohne Abos, die Abos Solo, Plus und Mobil 65 sowie für das Deutschlandticket.