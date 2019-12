Erfurter SPD fordert Tempo 25 in allen 30er Zonen

Erfurts Verkehr soll nach Vorstellung der SPD weiter entschleunigt werden. Überall in der Stadt, wo heute Tempo 30 gilt, soll künftig nur noch mit 25 km/h gefahren werden dürfen. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD als Prüfauftrag für den nächsten Stadtrat vorbereitet, bestätigt Fraktionsmitglied Urs Warweg.

Die Reduzierung von Abgasen und Lärm sei dabei nur ein gern gesehener Nebeneffekt der Maßnahme, sagt Warweg. Der Hauptgrund sei ein anderer: Die Sicherheit der Radfahrer soll verbessert werden. „Und wenn das Radfahren sicherer wird, steigen auch mehr Leute im Alltag auf das Fahrrad um“, sagt Warweg. „Viele Freizeitradler trauen es sich aus Sicherheitsbedenken nicht zu, in der Stadt zu fahren.“

Standard-Tempo für Elektroräder

Die 25 km/h sind kein zufällig ausgewählter Wert. Es ist das Tempo, das die meisten Elektro-Räder fahren können. Auch mit herkömmlichen Fahrrädern würden zumindest die sportlicheren Radler dieses Tempo auf flachen oder leicht abfallenden Strecken durchhalten, sagt Warweg.

Von der Anpassung des Tempolimits an diese Standardgeschwindigkeit erhofft sich Urs Warweg weniger Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrern. Er sei selbst Radfahrer und erlebe immer wieder, dass Autofahrer ihn in Anliegerstraßen bedrängten.

„Viele Straßen sind breit genug, dass ein Auto ein Fahrrad überholen kann, aber nicht breit genug, um noch den Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten“, sagt Warweg. Die Unfallgefahr in solchen Situationen sei hoch. Dürften die Autofahrer nicht schneller fahren als die Radler ohnehin unterwegs sind, würden sich die Verkehrsteilnehmer „auf Augenhöhe“ begegnen und die gefährlichen Überholversuche abnehmen, meint Warweg.

Die Franckestraße in Erfurt hat viele Spuren für Autos, aber keine für Fahrräder. Foto: Holger Wetzel

Beispiele für solche Straßen seien die Liszt-, die Tschaikowski- oder die Ebertstraße. In Neubaugebieten wie in Marbach oder am Ringelberg sowie in vielen Plattenbaugebieten seien solche Straßen sogar sehr häufig.

Erfurter Radwegenetz hat Stellen, an denen es klemmt

Die 25er-Zonen sind nur eine Idee, den Erfurter Straßenverkehr im Rahmen einer lokalen Verkehrswende fahrradfreundlicher zu machen. Der Antrag sieht zudem vor, den Straßenraum an Schlüsselstellen für das Radwegenetz neu aufzuteilen.

„Die Stadt hat schon einiges für ein flüssiges Radwegenetz unternommen“, sagt Warweg und verweist auf Ummarkierungen oder die Windthorststraße, in der Fahrräder Vorfahrt haben. „Aber es gibt noch einige Stellen, wo es klemmt.“

Speziell gelte das für die Verbindung von der Fachhochschule zur Innenstadt. In der Franckestraße samt Franckebrücke oder in der Leipziger Straße mit der Krämpfertorbrücke etwa könnten Autos bis zu fünf Spuren nutzen. Ein Radweg aber fehlt oder ist nur in eine Richtung vorhanden.

Verkehrswende der kleinen Schritte

Schutzstreifen für Radfahrer könnten dies ohne großen finanziellen Aufwand ändern. „Wir haben durchaus Straßen, wo man das ohne große Einschnitte für Autofahrer machen kann“, sagt Warweg.

Der SPD-Stadtrat plädiert für eine Verkehrswende der kleinen Schritte, bei der die Bürger einbezogen werden. Ihm ist zugleich bewusst, dass die Vorschläge der Fraktion etwa zu Tempo 25 zunächst als provokant aufgefasst werden könnten. Ihm gehe es vor allem darum, das Denken anzuregen, sagt er.

Ohnehin sind die Anträge als Prüfaufträge an die Stadtverwaltung formuliert. In Verkehrsfragen, die zum übertragenen Wirkungskreis zählen, hat der Stadtrat nur eingeschränkten Einfluss.