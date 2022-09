Michail Gorbatschow war am 30. August gestorben.

Erfurter SPD will Straße und Baum für Gorbatschow

Erfurt. Andenken an den kürzlich verstorbenen Friedensnobelpreisträger soll gewahrt sein.

Die SPD möchte eine Straße nach Michail Gorbatschow benennen. „Er ermöglichte mit seiner Politik das Ende des Kalten Kriegs und steht in einer Reihe mit Willy Brandt, ohne deren Wirken die deutsche Einheit nicht zustande gekommen wäre“, sagt Kreisvorsitzender Raik-Steffen Ulrich. Auch solle ein Baum gepflanzt werden, was der Beginn einer Pflanzaktion für weitere Männer und Frauen sein soll, die maßgeblich am Zustandekommen der Einheit mitgewirkt haben.