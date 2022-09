Erfurter Speicher will mit „Heizungskreuzer“ über die Krise kommen

Der Speicher in der Waagegasse 2 will mit einer Idee über den Winter kommen und die Gäste an den Heizkosten beteiligen.

Erfurt. Dreimal so hoch sind in diesem Jahr die Heizkosten im Speicher in der Waagegasse. Doch der Betreiber hat eine Idee, wie er über die Krise kommt.

Dass er in einer kurzen Phase der Resignation gesagt hat „dann mache ich den Speicher eben dicht“, will Volker Nienstedt nicht ausschließen. Nach schwierigen Corona-Zeiten sind es nun die Gas-Preise, die es ihm als Gastronomen schwer machen, das große und schwer heizbare Gebäude in der Waagegasse zu betreiben. Von einem „Aus“ des Speichers indes könne keine Rede sein, weist er das in Erfurt kursierende Gerücht als unwahr zurück. Längst hat er eine Idee, wie die Situation gerettet werden kann.

Verdreifacht haben sich für ihn die Gaspreise in diesem Jahr. Ein Aufpreis, der durch zumutbare Aufschläge auf Getränkepreise nicht wieder herein zu holen sei, so Nienstedt. Mit einer zehnprozentigen Steigerung hat er seine Karte dennoch neu kalkuliert. Doch das reiche allein nicht, um die davonlaufenden Energiekosten zu decken. So wurde die Idee eines „Heizungskreuzers“ geboren, die auch andere Erfurter Gastronomen großer Häuser inzwischen für sich in Erwägung zögen.

Volles Haus im Speicher, der 2013 eröffnet wurde als Bar und Kunstort. Nun läuft der Zehn-Jahres-Vertrag aus. Foto: Archiv-Foto: Paul-Philipp Braun

Pauschale pro Gast wird mit erstem Getränk erhoben

Erhoben werden soll eine Pauschale von ein oder zwei Euro je Gast, zahlbar mit dem ersten Getränk, um die immense Gaspreissteigerung aufzufangen. Ein Club- oder Solidaritätsbeitrag gewissermaßen, eine auf dem Bon ausgewiesene Servicepauschale, für die Nienstedt angesichts der aktuellen Lage auf Verständnis bei der Kundschaft hofft.

Wie es insgesamt mit dem Speicher weitergeht, entscheide sich frühestens im Januar. Dann stehen Verhandlungen mit dem Besitzer des Gebäudes an. Der Zehn-Jahres-Vertrag laufe Ende Mai 2023 aus. Schließungspläne gebe es auch für diesen Zeitpunkt nicht: Nienstedt will zu Jahresanfang über eine Verlängerung mit dem Besitzer des Speichers in Verhandlungen eintreten.

Nienstedt hatte die Räume in der Waagegasse übernommen, nachdem er die „Süße Ecke“ in der Rathausgasse 6 aufgeben musste. Im „Speicher“ gibt es im Erdgeschoss beispielsweise Konzerte und Lesungen, das Obergeschoss ist Ausstellungen vorbehalten.

Es handelt sich bei den Speicherhäusern der Waagegasse um Fachwerkhäuser des 16. bis 18. Jahrhunderts, die als Lager und Werkstätten genutzt wurden. Gewogen wurde nach städtischem Stapelrecht woanders: Die Waagen selbst standen in der Michaelisstraße. Der Name Waagegasse leitet sich also von der mittelalterlichen Funktion als Zubringerstraße zu den Waagen ab.