Erfurter Spenden-Parlament unterstützt 19 Projekte

Erfurt. 18.600 Euro wurden verteilt. Neue Anträge werden Mitte Juli gestellt.

Die 40 Mitglieder des 6. Erfurter Spenden-Parlaments haben über die Verteilung von 18.600 Euro an 19 Projekte entschieden. Zum sechsten Mal hatte die Bürger-Stiftung das Spenden-Parlament organisiert: „Wir wollen konkrete Unterstützung für Erfurter Projekte mit einem Lernort für direkte Demokratie verbinden und ein Reallabor für gesellschaftliche Kooperationen etablieren,“ sagt Thomas Koch, Vorstand der Bürger-Stiftung Erfurt.

Erstmals nach zwei Jahren konnte die Plenarsitzung wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Die Parlamentarier trafen sich im Haus Dacheröden, die Projekte gehen von der Ukrainehilfe, über Theaterworkshops bis hin zu Umweltbildungsprojekten und Essenshilfen für Bedürftige.

„Das Spektrum spiegelt die aktuellen Sorgen und Nöte der Menschen in Erfurt wider: allein drei Projekte drehen sich um den Krieg in der Ukraine, weitere Projekte unterstützen Bedürftige mit so essenziellen Dingen wie Lebensmitteln oder ermöglichen ein paar Tage Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche, deren Familien sich das nicht leisten können“, so Koch.

Das 7. Erfurter Spenden-Parlament tagt am 29. Juni 2023. Ab Mitte Juli können wieder Anträge auf Förderung gestellt werden.