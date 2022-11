Erfurter Stadtharmonie bringt 800 Gäste im ausverkauften Theater zum Jubeln

Erfurt. Gänsehaut pur gab es am Samstagabend im Theater Erfurt. Warum? Das verraten wir hier.

Das Konzert der Stadtharmonie und ihrem Projektchor hat am Samstag im Theater für stehende Ovationen gesorgt. Die 800 Besucher im ausverkauften Saal feierten die Musiker mit ausdauerndem Applaus. „Songs of the world“ bot Lieder, die so in Erfurt noch nie erklungen waren. Der Komponist der Stücke „Baba Yetu“ und „Sogno di Volare“ – beide Hauptmusik des Computerspiels „Civilization VI“ – Christopher Tin, wandte sich sogar per Videobotschaft an das Publikum und die Musiker.

„Wenn 80 Menschen zusammen Musik machen und solch epochale Werke erklingen, bekommt man Gänsehaut und zwar eine, die lange anhält und man denkt wieder daran, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie sie manchmal scheint, gerade Musik vermag das zum Ausdruck zu bringen“, sagte Daniel Stassny, der Projektkoordinator für die Konzerte