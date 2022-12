Erfurter Stadtmission erhält Spende aus vielerlei Hände

Erfurt. Der Old-Table hat Spenden gesammelt, um die Erfurter Stadtmission zu unterstützen. In der Michaeliskirche wurde die Summe bekannt gegeben, die dabei zusammen gekommen ist.

Ganze 11.000 Euro sind es, die der Verein Old-Table für die Erfurter Stadtmission in diesem Jahr gesammelt hat. In einem Treffen am Montagvormittag kamen verschiedenen Akteure zusammen, die sich darum verdient gemacht haben. In der Michaeliskirche wurde dann der symbolische Scheck übergeben. Seitens des Old-Table waren Steffen Zöller, Ulrich Hillendahl und René Sternkopf vor Ort, die gemeinsam mit Lukas Lindenau von der Breuninger-Gruppe die gesammelte Summe an Petra Hegt und Jana Keil von der Stadtmission Erfurt übergaben. Auch die Künstler Britta Schatton und Jost Heyder haben das Projekt unterstützt.