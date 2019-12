Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Stadtrat erkennt Finanzbedarf für Schulen an

Der Stadtrat ist inzwischen offenbar mehrheitlich davon überzeugt, dass das auf 650 Millionen Euro geschätzte Schulbauprogramm aus dem Haushalt und mit Krediten allein nicht zu schultern ist. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus einer Debatte am Mittwochabend, in der es eigentlich um den Verkauf von Grundstücken an die Kowo und an einen Privatinvestor ging. In der Diskussion war die im Wahlkampf von einigen Parteien verbreitete Aussage, der Haushalt werde den Schulbau schon richten, nicht mehr zu hören.

Die Stadträte hätten die drei Stunden wohl auch damit zubringen können, über Weihnachtsgeschenke nachzudenken, hätte ein breites Bündnis von Linken, Grünen, Mehrwertstadt, Freien Wählern / Piraten und FDP nicht einen Antrag für den nicht öffentlichen Sitzungsteil eingereicht. Der schon längst beschlossene Verkauf von städtischen Grundstücken an die Kowo, Schätzwert 30 Millionen Euro, sollte demnach gestoppt werden. Inhaltlich lässt sich das durchaus als eine legitime Forderung vertreten. Faktisch aber war das Geld schon im Haushalt verplant. Zumindest die Stadträte, die schon im alten Stadtrat saßen und den Haushalt mit beschlossen, hätten das wissen können. Drohende Haushaltssperre führt zu Umdenken Würden die Einnahmen aus dem Verkauf nun gestrichen, bräche das gesamte Haushaltsgefüge zusammen, was nach der Überzeugung der Stadtverwaltung zu einer sofortigen Haushaltssperre führen würde. Nicht alle Fraktionen teilten diese Überzeugung. Wohl aber die Linken, die eine Schlüsselrolle in dem Grundstücks-Beschluss einnahmen. Sie ließen ihre Antrags-Partner vom zurückgenommenen Grundstücks-Deal weiter träumen, verhandelten selbst aber mit CDU, SPD und dem Oberbürgermeister um eine Alternative. So entstand der schwarz-rot-rote Antrag, der am Ende auch mit diesen Stimmen durchkam: Es bleibt beim Grundstücksverkauf, ein Filetstück an der Eichenstraße wird aber privat verkauft. Zudem muss die Kowo keinen Gewinn mehr an die Stadt ausschütten. Ein Eigenbetrieb für die Schulen soll vorbereitet werden. Warum die Linken ihre Haltung änderten, war ein Thema für Spekulationen. Sie selbst betonten, die drohende Haushaltssperre und damit radikale Kürzungen etwa bei sozialen und kulturellen Projekten abwenden zu wollen. Andere Stadträte munkelten, der Posten für eine ehrenamtliche Beigeordnete, der nun von einer Linken besetzt wird, sei Teil des Verhandlungspaketes mit CDU und SPD gewesen. Zeit soll gewonnen werden Die Befürworter des Antrags verschwiegen nicht, dass es sich um eine Akuthandlung zur Verhinderung der Haushaltssperre handelt und Zeit gewonnen werden soll, um erneut über die Geldbeschaffung für das Schulbauprogramm zu diskutieren. Den Vorwurf etwa von FDP, Freien Wählern oder AfD, dass der Antrag rechtlich nicht ganz sauber war, konnten sie nicht komplett entkräften. Derselbe Schatten hing auch über einem am Ende nicht erfolgreichen Antrag der Grünen, der inhaltlich gar nicht so weit entfernt lag. Nur wollten die Grünen mit den Grundstücken weniger investorenfreundlich umgehen und die jährliche Gewinnausschüttung der Kowo von 500.000 Euro beibehalten, um sie in eine Schulbaurücklage fließen zu lassen. Mehrheiten aus dem Rüttelsieb Für den Stadtrat mit seinen acht Fraktionen und unüberschaubaren Mehrheiten wirkte die Debatte wie ein Rüttelsieb: Welche Mehrheiten kommen heraus, wenn man kräftig schüttelt? In diesem Fall war es das bislang exotische Bündnis aus CDU, SPD und Linken, das doch zugleich versuchte, sich als eine Art Koalition der Vernunft zu präsentieren. Der Antrag stieß bei vielen anderen Fraktionen jedoch bitter auf: Hatte die CDU nicht gerade erst ein „Erfurter Modell“ angeregt, bei dem alle Fraktionen außer der AfD an gewichtigen Themen gemeinsam ihre Köpfe zusammen stecken? Die Grünen hätten sich zum Beispiel durchaus vorstellen können, die beiden gar nicht so konträren Anträge zu einem neuen Kompromiss zusammenzuschmelzen. Noch extremer äußerten sich die Freien Wähler: Sie hätten ihre Mitarbeit am schwarz-rot-roten Antrag bereits signalisiert. Da sie aber keine Antwort erhielten, müssten sie nun ablehnen. Wer wen eingeladen und wer reagiert hatte, welche Verständnisse und Missverständnisse es gab, wurde allerdings in der Debatte nicht restlos aufgeklärt. Zwangsoptimismus des Oberbürgermeisters Die Mehrwertstadt, hin- und hergerissen zwischen einem aus ihrer Sicht zu investorenfreundlichen Antrag und der Angst vor der Haushaltssperre, enthielten sich. Die AfD lehnte den Antrag als „unseriösen Theaterdonner“ ab. Die FDP nannte die Vorlage nach einer anfänglichen Würdigung „zu zaghaft“ und drohte später noch damit, den Beschluss juristisch anzufechten. Indes blickte der Oberbürgermeister mit Zwangsoptimismus auf die kommenden Monate, in denen er Mehrheiten für schmerzhafte Kürzungen oder Verluste finden muss, um die Schulen zu retten. Ein Happy End gab es für die Bürgerinitiative, die in einem erfolgreichen Bürgerbegehren über 7000 Unterschriften gegen die Kowo-Einlage in die Stadtwerke gesammelt hatte. Das Anliegen der wackeren Mieter wurde durch einen einstimmigen Stadtrats-Beschluss bekräftigt, die Rede ihres Vertreters erhielt den meisten Applaus des Abends.