Erfurter Stadtrat verbietet Bebauung der Ringelberg-Wiese

Mit der Abstimmung zu einem Bauprojekt am Ringelberg hat der Erfurter Stadtrat für Verwunderung gesorgt. Mit deutlichen Mehrheiten von weit über 20 Stimmen beschloss er zunächst, dass bei dem aus 350 Wohnungen bestehenden Projekt auch Sozialwohnungen und sogar eine Boccia-Anlage entstehen sollen. Dann erstickte er das Projekt jedoch im Keim.

Bei der endgültigen Abstimmung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes kamen nur 15 Ja-Stimmen zusammen. 19 Gegenstimmen und eine Enthaltung bedeuteten, dass das Projekt „Hangkante“ nun auf absehbare Zeit gestorben ist.

Ein zweites Projekt mit einem Achtgeschosser und einem Häuserriegel oben am Hang des Ringelberges fand hingegen die Zustimmung des Stadtrates. Das Vorhaben „Riegel und Reiter“, bei dem auch ein Haustierzentrum und anderes Gewerbe geplant sind, startet nun in die Planungsphase, in der zwei Mal die Bürger beteiligt werden müssen.

Die Pläne des anderen Investors sahen vor, den grünen Hang zwischen Ringelberg und Ringelbergsiedlung auf einem zur Leipziger Straße hin gelegenen dreieckigen Abschnitt mit Wohnhäusern zu bebauen. Einige Stadträte hatten ihre Ablehnung von Beginn an deutlich gemacht.

Peter Stampf (Freie Wähler) erinnerte zum Beispiel an die Frischluftschneise, die laut älteren Beschlüssen für die Belüftung der Altstadt frei gehalten werden sollte. Er verdächtigte die Verwaltung zudem, die damals festgelegten Flächen für eine mögliche Bebauung und für die Schneise insgeheim vertauscht zu haben.

Sebastian Perdelwitz (Mehrwertstadt) bezweifelte, dass der Erfurter Wohnungsmarkt noch dringenden Bedarf für die 350 Wohnungen hat. Angesichts eines gedrosselten Bevölkerungswachstums sollten erst die anderen großen Bauprojekte fertiggestellt sein und die Wiese mindestens so lange geschont werden, fand er.

Der Grüne Jasper Robeck wollte das Vorhaben zwar nicht per se verteufeln. Die vorhandene Erschließung und ÖPNV-Anbindung sprächen für den Standort. Er sah aber auch Risiken, sodass die Grünen dem Verfahren nur zustimmen wollten, wenn ihre Änderungsanträge etwa zu einer zusätzlichen Umweltprüfung auf Kosten der Stadt angenommen würden. Dies geschah nicht, sodass die Gegenstimmen der Grünen begründet waren.

Eine örtliche Bürgerinitiative hatte ebenfalls vor dem Vorhaben gewarnt. In der Abwägung zwischen wirtschaftlichen und Umweltinteressen kämen die Umweltinteressen zu kurz, sagte ein Sprecher. Statt einer Ablehnung forderte er aber „seriöse Gutachten“ noch vor Beginn des Bebauungsverfahrens.

Matthias Bärwolff (Linke) wunderte sich, dass die in der Initiative zusammengeschlossenen Bürger erst selbst am Ringelberg bauten und sich dann über Bebauung in der Nachbarschaft beschwerten. Seiner Darstellung nach bleibt die Kaltluftschneise im Kern erhalten. „Es ist nachhaltiger, die Stadt von innen nach außen zu entwickeln als weit draußen neue Viertel zu bauen“, meinte Bärwolff zudem.

„Wir brauchen mehr Wohnungsbau“, betonte auch Dominik Kordon (CDU). Die Bedenken der Anwohner zu Frischluft, Verkehr und Klima müssten berücksichtigt werden. Entsprechende Gutachten seien zwingend nötig. Doch handele es sich bei den beiden Ringelberg-Projekten um „eine wichtige Entwicklung für unsere Stadt“, sagte Kordon.

Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich (parteilos) betonte, dass die Aufstellung eines Bebauungsplanes erst der Anfang eines ergebnisoffenen Verfahrens sei. Der angespannte Wohnungsmarkt habe die Verwaltung zu einer „veränderten Zugriffsweise“ auf die Hangwiese bewogen.

Am Ende waren es überraschend viele Abgeordnete von SPD und CDU, die sich den Kritikern unangekündigt anschlossen und das Vorhaben entscheidend mit verhinderten. Die Sitzung dauerte da bereits über fünf Stunden an.

Die Vielzahl an Änderungsanträgen führte zudem zu Missverständnissen, sodass der Stadtrats-Chef Michael Panse (CDU) mehrfach erläutern musste, welche Vorlage gerade abgestimmt werden sollte. Über zehn Stadträte aus fast allen Fraktionen nahmen nicht an der Sitzung teil.

Teile der Verwaltung befürchteten nach dem Beschluss, dass das schwer nachvollziehbare Stimmverhalten des Stadtrates künftige Investoren abschrecken könnte.