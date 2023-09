Erfurter Stadtteil feiert: „Der Huckel tanzt wieder!“

Seit vielen Jahren schon sorgen die Angerspatzen für gute Laune – am Wochenende tun sie es zum Wiesenhügelfest.

Erfurt. Nach langer Pause gibt es am Erfurter Wiesenhügel wieder ein Stadtteilfest. Dazu haben sich Angerspatzen und Landratten angesagt.

„Der Huckel tanzt wieder“ - so ist das Fest am Wiesenhügel am Samstag, 9. September, überschrieben, das nach langer Pause wieder stattfindet.

Ab 14 Uhr beginnt auf dem Parkplatz vor der Judohalle (In der Lutsche 8) das Familienfest mit vielen Aktivitäten und Mitmachangeboten. Bei den Infoständen unter anderem vom Stromsparcheck können sich Besucherinnen und Besucher wertvolle Tipps holen und das Kinderkarussell der Kowo lädt zum Einsteigen ein. Auf der Bühne werden die Angerspatzen und die Landratten stehen und die Besucher in Stimmung bringen. Außerdem wird ein Kindermusical aufgeführt und abgerundet wird das Programm von Sophie Bätz und Elisabeth Heim.

Für kühle Getränke und Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.