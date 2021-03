Erfurter Streetworker-Bus wird zum Superheldenmobil

Erfurt. Der Erfurter Graffitikünstler Dr. Hot macht einen Hingucker aus dem neuen Streetworkerbus des Jugendamts.

Lange haben die Streetworker des Jugendamtes auf ihr neues Gefährt gewartet. Nun verliehen sie in Zusammenarbeit mit dem Erfurter Graffitikünstler Steve Seeger aka Dr. Hot dem neuen weißen Bus durch kreative Ideen eine wahre heldenhafte Bedeutung. Durch seine an Comics angelehnte Gestaltung ist er der Hingucker in den Straßen der Landeshauptstadt. Besonders ins Auge sticht das Superheldenmotiv.

Auf dem Bus sind in Comicschrift unter anderem die Worte „Fürsorge, Hilfe, Info, Gespräch und easy“ zu lesen, die genau das beschreiben, was Streetwork, Straßensozialarbeit, ausmacht. „Endlich haben wir wieder einen ansprechenden Bus, in dem uns die Kids erkennen. Als der alte kaputt ging, hat uns der Fuhrpark der Stadt zwar freundlicherweise ein Ersatzauto zur Verfügung gestellt, jedoch haben uns manche Jugendliche mit dem Ordnungsamt verwechselt. Damit haben wir genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich wollen“, berichtet Torsten Bujak.

Sie wollen den Kindern und Jugendlichen vor allem die Angst nehmen, ein Gespräch mit ihnen zu suchen. Soweit es die Corona-Beschränkungen zulassen, können die Streetworker nun wieder mobile Angebote in Parks, auf Schulhöfen und in Fußgängerzonen unterbreiten.