Erfurter Tierheim: Keine Feier für Hund und Katz`

Eine männliche Bartagame namens „Karsten“ krallt sich im Pullover von Romy Anschütz fest. Das exotische Tier wurde am 30. November in einem Treppenhaus, nicht weit entfernt vom Tierheim, gefunden.

Erfurt. Corona macht die Tierheim-Weihnacht erneut unmöglich. Kalender mit tierischen Models wird angeboten.

„Iwan“, ein westsibirischer Laika-Hund im Schnee, steht Pate für den Monat Januar. Gefolgt von einem farbenprächtigen Gebirgslori und weiteren animalischen Schönheiten, die als Models für den Kalender 2022 des Tierheimvereins Erfurt posierten. Sie alle sind oder waren in der Obhut der Mitarbeiter des SWE-Tierheims an den beiden Standorten Hinter der Rennbahn in Erfurt und in Stotternheim.

Sowohl die Sommerfeste 2020 und 2021 als auch die Tierheimweihnacht im vorigen Jahr fielen Corona zum Opfer. Auch dieses Jahr fällt die Tierweihnacht aus. Darum hofft der 25-köpfige Verein, dass er möglichst viele Kalender verkauft. Vielleicht mehr als bisher. Insgesamt 500 Stück wurden aufgelegt. Bei Bedarf kann nachgeordert werden. Erhältlich sind sie an den beiden Standorten des Tierheims der Stadtwirtschaft. Zudem erhalten alle sonstigen Spender einen dieser Kalender sowie eine Spendenquittung.

Den Ausfall an zusätzlichen Spenden durch die Feste sowie andere Veranstaltungen, etwa die Präsentation auf der Messe Erfurt, beziffert Matthias Harnisch mit rund 15.000 Euro. Die gleiche Fehl-Summe kommt hinzu, weil coronabedingt die Pensionsangebote (bei Urlaub oder Krankheit der Besitzer) ausgesetzt werden mussten.

Wie der Leiter des Tierheims informierte, betreuen die sechs Mitarbeiter und ein „Bufdi“ (Bundesfreiwilligendienst) derzeit 120 Insassen, davon 70 Katzen, Kleintiere und Exoten. Die 19-jährige Romy Anschütz trat ihren Dienst als Bufdi im September an, weil sie nach dem Abitur eine Art Findungsjahr ableistet, um die Zeit bis zum Start der beruflichen Ausbildung zu überbrücken. Laut Matthias Harnisch wird nach einem neuen Freiwilligen ab September 2022 gesucht.

Ehrenamtliche Unterstützer helfen als Gassi-Gänger

Ungebrochen sei die Bereitschaft von zehn, gut eingearbeiteten Ehrenamtlern sowie weiteren rund 100 stundenweise Tätigen als „Gassi-Gänger“ oder bei anderen Hilfen (mit 2G), für die Testmöglichkeiten geschaffen wurden.

Futterspenden bringen weitere Tierfreunde in gleichbleibender Menge wie vor Corona vorbei. Ebenso Handtücher und Decken, die natürlich ständig ausgewechselt werden müssen. Eine enge Verbindung besteht zum Erfurter Tierschutzverein. Zur Freude von Matthias Harnisch habe die Tiervermittlung unter Coronabedingungen nicht gelitten. Die Nachfrage sei sogar höher.