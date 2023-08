Erfurter Umweltstiftung begeht Jubiläum

Erfurt. Seit 25 Jahren ist die in Erfurt gegründete Naturstiftung David im Einsatz für Natur- und Klimaschutz.

Am 6. August jährt sich die Gründung der Naturstiftung David in Erfurt zum 25. Mal. Als erste ostdeutsche Umweltstiftung fördert sie Umweltinitiativen in den neuen Bundesländern. Ins Leben gerufen wurde sie vom BUND Thüringen.

Seit ihrem Bestehen hat die Stiftung nach eigenem Bekunden mehr als 500 Projekte ostdeutscher Umweltinitiativen mit insgesamt mehr als 1,35 Millionen Euro gefördert. Über die Hälfte der unterstützten Projekte liegen in Thüringen. Mit den Fördermitteln werden Naturschutzorganisationen, aber auch Kultur-, Sport- und Schulvereine sowie Kommunen in ihrem Engagement für Naturschutz, erneuerbare Energien und Klimaschutz unterstützt.

Zudem habe die Stiftung mittlerweile 18 eigene Projekte mit rund 17 Millionen Euro umgesetzt. Als Beispiele werden in einer Pressemitteilung genannt: Entwicklung des urwüchsigen Laubwalds der Hohen Schrecke, bundesweites Engagement gegen die Privatisierung von Naturschutzflächen, Weiterentwicklung einer Software zum fledermausangepassten Betrieb von Windrädern, Aufwertung von 200 Kilometern Waldbach im Thüringer Wald, Erhalt des Schäfereihandwerks und der Weideflächen in Thüringen.