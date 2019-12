Erfurter Verkehrsbetriebe geben Gummi

Wenn die Evag neue Straßenbahnen in Spanien kauft, warum dann nicht gleich welche mit Rampen für Rollstuhlfahrer? Leser Ulrich Kasten hat diese Frage zum barrierefreien Ein- und Ausstieg aufgeworfen, denn der E-Rolli seiner Frau scheitert am Abstand, der an einzelnen Erfurter Haltestellen zwischen Bahnsteig und Niederflurbahn besteht. Rampen, das stellt EVAG-Betriebsleiter Michael Nitschke klar, werde es bei der Evag nicht geben. Dafür aber andere Lösungen, um die verschärften Normen zur Barrierefreiheit zu erfüllen.

Ältere Bahnsteige nachrüsten

Mancher Rolli sei mit seinen Reifendurchmessern wohl eher fürs Labor gebaut, denn für den Einsatz im wirklichen Leben, sagt Nitschke. Nicht nach diesen Sonderfällen könne die Evag sich aber richten, sondern müsse sich an die gesetzlich vorgegebenen Normen halten.

1993 sei der Bau niederfluriger Bahnsteige begonnen worden. Damals galt: zehn Zentimeter Abstand zwischen Bahn und Bahnsteig sind maximal zulässig, sowohl in der Höhe als auch der Tiefe. Heute darf dieser Abstand nur doch fünf Zentimeter betragen. Folge: Ältere Bahnsteige erfüllen die neue Norm nicht mehr, hier muss nachgerüstet und auch ein Blindenleitsystem vorgesehen werden – erst damit werde die Barrierefreiheit komplett. Bis zum 1. Januar 2022 habe der Gesetzgeber dafür den Verkehrsbetrieben die Frist gesetzt.

Gummipuffer überbrücken Spalt

Vier Bahnsteige hat die EVAG bei ihren insgesamt 194 Haltestellen noch, die auch den alten Normen noch nicht entsprechen. Die Haltestellen Bergstraße und Baumerstraße harren noch darauf, wobei die Baumerstraße stadtauswärts noch vor der Buga 2021 in Angriff genommen werden soll. Auch am Anger ist der Spalt zwischen Bahn und Bahnsteig größer als fünf Zentimeter, lag doch dessen Ausbau vor der neuen Gesetzgebung. Grund für die Evag, diesen viel befahrenen Bereich im nächsten Jahr anzugehen und anzupassen. Kein leichtes Unterfangen bei den speziell geschliffenen Granitborden.

Rampen indes schließt Nitschke gänzlich aus: „Das geht bei unserem Takt gar nicht. Bei Zugfolgezeiten von 90 Sekunden vor dem Hauptbahnhof ist ein Handling mit Rampen nicht möglich“, sagt er. Die Straßenbahn sei schließlich ein Massenverkehrsmittel mit kurzen Standzeiten. Das von Ulrich Kasten als Paradebeispiel angeführte Halberstadt habe einen Takt von 15 Minuten - da sei auch ein Hantieren mit Rampen denkbar und vielleicht sogar der beste Weg. Auch Jena habe sich für Rampen entschieden, die vom Fahrer zu bedienen sind. „Für Erfurt ist das keine Alternative“, sagt Betriebsleiter Nitschke.

Schienen atmen

Wer glaubt, eine Straßenbahn führe schnurgerade in der Schiene, ohne Spiel nach rechts und links, der irrt. „Die Schiene atmet“, sagt Michael Nitschke. Der wechselnde Spurstand macht neben weiteren Faktoren wie Abnutzung oder Gewicht der Beladung die Abstandshaltung zum Bahnsteig kompliziert. Schließlich: Auch dazu gibt es eine Vorschrift, darf die Bahn niemals mit dem Bord in Berührung kommen. Aus dem Urlaub in Marseille hat Nitschke eine Lösung für das Problem mitgebracht: Dort überbrückt Holz den Abstand, in Erfurt soll nach mehr als einem Jahr Testphase eine Gummileiste als Puffer an den Bahnsteig geschraubt werden. Kommt die Bahn damit in Kontakt, könnte das allenfalls quietschen, aber die Bahn keinen Schaden nehmen. Eine Testkonstruktion dazu existiert im Betriebshof am Urbicher Kreuz, in der Robert-Koch-Straße ist eine erste Haltestelle schon damit ausgestattet worden. Weitere sollen sukzessive folgen.