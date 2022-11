Erfurter Vertragsarbeiterinnen treffen nach 35 Jahren ihre Meisterinnen wieder

Erfurt. Ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen luden ihre einstigen Meisterinnen ein: Es wurde ein Treffen mit vielen Erinnerungen.

Sonntag. In einem Erfurter Lokal trafen sich gut ein Dutzend ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen mit ihren deutschen Meisterinnen aus dem einstigen Bekleidungswerk. Schon bei der herzlichen Begrüßung erfolgte das Wiedererkennen: Du bist Lan – und das ist Xuan?

„35 Mädchen waren es in der Schicht.“ Und: „Sie waren alle sehr fleißig.“ Noch heute sind die früheren Meisterinnen voll des Lobes über die jungen Frauen, mit denen sie ab 1987 zusammenarbeiteten (diese Zeitung berichtete). Die jungen Frauen kamen als ungelernte Näherinnen in den Betrieb, Dolmetscher halfen bei der Verständigung.

Im Betriebsteil in der Schlachthofstraße arbeiteten sie in Schichten: fertigten Anoraks, Plisseeröcke, Kindersachen, Kleider. Dabei wurden die deutschen Meisterinnen für die Näherinnen zu Vertrauten. Waltraud T. (77) erinnert sich noch an ein sogenanntes Tet-Fest, das Vietnamesische Neujahr, das auf einen Werktag fiel. „Die Mädchen, weit weg von Zuhause, weinten aus Heimweh.“ Die Meisterin erwirkte bei der Betriebsgewerkschaftsleitung den vorzeitigen Feierabend. Die Auflage, die Arbeitszeit am Samstag nachzuarbeiten, trugen sie solidarisch mit. Edith Stein (83) blieb bis zur Treuhandabwicklung 1991 in dem Betrieb, wo sie 1954 ihre Lehre begonnen hatte. „Eine der Näherinnen hatte sagenhaft flinke Hände, überbot die Norm. Aber die volle Zulage wollte man ihr nicht bezahlen. Da haben wir uns stark gemacht,“ erzählt Frau Stein.

Viele Näherinnen sind in Erfurt geblieben

Und Lan wich Karin Kalwell (85) nicht von der Seite, dankte den deutschen Frauen: Wie viel sie von ihnen lernten, zeigt sich bis heute. Viele sind Geschäftsfrauen, blieben in Erfurt, bieten in ihren Läden einen Nähservice an, wie Mai am Hirschgarten. Die vietnamesischen Vertragsarbeiter treffen sich alle zwei Jahre offiziell an einem deutschen Ort. Anfang Oktober war Erfurt Gastgeberstadt. „Ich habe es in der Zeitung gelesen“, sagt Edith Stein. Auch die ehemaligen Meisterinnen von Erfurt treffen sich noch regelmäßig in kleiner Runde.

Ihre vietnamesischen Kolleginnen aber verloren sie in den Wendeturbulenzen aus den Augen. Nun gab es dieses Treffen, unterstützt von Landtagsabgeordneter Franziska Baum (FDP). Es wurde viel geredet, gelacht, Tee getrunken. Fotos machten die Runde. Der Kontakt soll nicht wieder verloren gehen.