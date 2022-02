Erfurter Volkshochschule startet ins Frühjahrssemester

Erfurt. Busexkursion, Fotoseminar, Ega-Führung und Kochen in der Frühlingsküche gehören zu den Höhepunkten im Programm.

Mit einem vielfältigen Programm und einigen Neuerungen startet die Volkshochschule (VHS) Erfurt am 21. Februar in das Frühjahrssemester. Das Team um Leiter Torsten Haß präsentiere ein reichhaltiges Kursangebot für ihre Teilnehmenden, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir sind stolz auf die Vielfältigkeit unserer Angebote“, sagt Haß und spricht dabei auch für seine 18 Mitarbeitenden und über 250 Dozentinnen und Dozenten.

Die VHS wird zum derzeitigen Stand in den meisten Kursen die 3G-Regelung anwenden. Gleichwohl können nach den langen Wochen der Schließung zahlreiche Veranstaltungen, Seminare und Workshops wieder durchgeführt werden.

Präsenskurse werden im neuen Semester nur mit einer Kursauslastung von 70 Prozent stattfinden, um Abstände einzuhalten.

Dennoch schaut man optimistisch auf das Semester. „Jeder Kurs ist immer etwas Besonderes, und wir versuchen, das trotz der Pandemie aufrechtzuerhalten“, sagt Haß. Die VHS setzt in erster Linie auf Kurse mit Präsenz, ist aber auch für Onlineangebote gut gewappnet. Sollten Teilnehmende den Wunsch äußern, nicht präsent seien zu wollen, können sie sich auch online „hinzu gesellen“.

Laut Torsten Haß war die Erfurter Volkshochschule bereits vor Corona auf dem Weg zur digitalen Vernetzung und hat im Volkshochschulverbund mit der „vhs.cloud“ etwas angeschoben, das sich in der Zeit der Pandemie zu einem guten Hilfs- und Unterstützungsinstrument entwickelt hat.

Trotzdem hoffen alle darauf, dass man mit dem Start ins Frühjahrssemester wieder mit den Menschen im Angesicht kommunizieren kann. „Denn das ist es, was eine Volkshochschule ausmacht“, erklären die Mitarbeitenden. Highlights des neuen Semesters sind eine Busexkursion zur Gedenkstätte Buchenwald am 30. April, eine Führung durch den Skulpturengarten des Egaparks am 4. Mai, das gemeinsame Kochen in der „Frühlingsküche“ am 5. Mai, der Pilates-Onlinekurs ab dem 21. März sowie das Fotoseminar „Die Mühlburg“ am 7. Mai 2022.

