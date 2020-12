Erfurter Weihnachtsjazz eine Nummer kleiner

Erfurter Weihnachtsjazz? „Jetzt erst recht“, meinen die Veranstalter. Eine gute halbe Stunde lang wird der Musiker Robert Fränzel mit seinem Saxophon an Heiligabend in der Erfurter Thomaskirche dafür sorgen, dass 2020 nicht ohne die Jazzige Christnacht auskommen muss, auch wenn ein Virus das öffentliche Geschehen in Deutschland fest im Griff hat.

Weil die Veranstaltung wegen der neuesten Corona-Bestimmungen doch nicht im Freien stattfinden darf, wird um Mitternacht zum Abschluss nicht wie geplant der Erfurter Posaunendienst vom Kirchturm blasen. Die Jazzige Christnacht fällt also nicht nur wegen ihrer kürzeren Dauer eine Nummer kleiner aus als bisher üblich.

Die erste Jazzige Christnacht in der Thomaskirche wurde 2010 gefeiert. Nicht nur Martin Luthers Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ lässt sich gut mit Saxophon interpretieren.

Der Jazz lädt ein, Botschaft und Stimmung der Heiligen Nacht aufzusuchen. Biblische Lesung, Ansprache und Gebet kommen auch zu Wort.

Heiligabend, 24. Dezember, 23.20 Uhr, Thomaskirche: Jazzige Christnacht mit Robert Fränzel