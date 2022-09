Erfurter Weinfest auf dem Domplatz eröffnet

Erfurt. Das 30. Erfurter Weinfest wird auf dem Domplatz eröffnet. Ein Glücklicher oder eine Glückliche wird am Ende wieder mit Wein aufgewogen.

Royaler Auftakt zum 30. Erfurter Weinfest auf dem Domplatz. Als 27. Thüringer Weinprinzessin freute sich Katharina Sauer mit einem Gläschen Weißwein, die ersten Besucher am Donnerstagabend zu begrüßen. 20 Winzer aus neun deutschen Anbaugebieten bieten bis Sonntag dem Weinkenner und denen, die es werden wollen, über 200 verschiedene Wein- und Sektsorten zum Genießen. Es kann auch wieder die richtige Anzahl Weinkorken in einem Glasbehälter geschätzt werden. Der Gewinner wird am Sonntag mit Wein aufgewogen.