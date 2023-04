Erfurter Weltentdecker gehen mit kräftigem „Ahoi“ von Bord

Mit abwechslungsreichem Spiel um „Käpt'n Knitterbart und seine Bande“ begeisterte am Donnerstag Anna Fülle aus Weimar im Pavillon des Puppentheaters am Leipziger Platz.

Erfurt. Einen wahren Premieren-Marathon gibt es im Atelier Puppenspiel. Los ging’s im Pavillon am Leipziger Platz in Erfurt mit „Käpt’n Knitterbart“.

Mit mehrfach kräftigem „Ahoi“ gingen die „Weltentdecker“ von Bord. Das heißt, sie verließen den Pavillon des Erfurter Puppentheaters am Leipziger Platz. Die 22 Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten in der Halleschen Straße erlebten am Donnerstag als Passagiere des Piratenschiffes „Blutiger Hering“ das verwegene Puppenspiel um „Käpt’n Knitterbart & seine Bande“ nach dem Kinderbuch von Cornelia Funke.

Anna Fülle verlieh dem Schrecken aller Meere ihre Furcht erregende Stimme, ließ den langen Harald am Schiffsmast zappeln, schaute dem Smutje (Koch) namens Segel-Tom über die Schulter. Als Harald meinte, etwas von einer Kapitänin in den Weiten der Meere gehört zu haben, tat das Knitterbart als „Spökenkram“ ab. Doch er sollte eines Besseren belehrt werden. Denn als er ein winziges Schiff mit der kleinen Molly auf dem Weg zu ihrer Oma enterte, wendete sich im Nu das Blatt. Molly, die den Namen ihrer Mutter nicht preisgeben wollte, musste als Strafe die Planken und Stiefel putzen sowie Kartoffeln schälen.

Ein Schattenspiel samt Flaschenpost

Als die Piraten nächtelang feierten – hier setzte Anna Fülle aufs Schattenspiel – verschickte Molly mehrfach eine Flaschenpost. Nicht lange, und ein Schiff mit Mollys Mutter enterte den „Blutigen Hering“. Fortan mussten Knitterbart und seine Kumpel Planken und Stiefel putzen und Kartoffeln schälen. Am Donnerstag war Premiere für das Spiel von Anna Fülle mit ihrem Puppentheater „Kokon“ aus Weimar.

Es war die diesjährige fünfte Inszenierung, die in einer Reihe von Premieren dank der Förderung des Bundeskulturministeriums im Rahmen von „Neustart Kultur“ für die Landesarbeitsgemeinschaft Puppenspiel (LAG) über die Bühne am Leipziger Platz ging. Ihr folgt am 27. April um 20 Uhr eine szenische Collage zu „Don Quijote“ mit den Erfurterinnen Monika Bohne und Angelika Hellwig. Der Kampf gegen die Windmühlen steht noch am 3. und 4. Mai sowie am 13. Juni auf dem Programm.

Auf Eulenspiegel folgt das Theater Olifant

Den Auftakt gab Ende März die freischaffende Erfurter Künstlerin Christiane Weidringer mit „Eulenspiegel“. Es folgten Mitte des Monats das Theater „Olifant“ aus Ilmenau. Hier erweckte Antje Willems-Schünemann den „Kühnen Theo Rattenratz nach Hans Falladas Geschichten aus der Murkelei zum Leben; sowie am 18. April das Theater „FluxX“ von Sebastian Putz aus Wasungen mit Geschichten über den jungen Till Eulenspiegel.

In der so genannten Prozessförderung aus dem Fonds für Darstellende Künste wurden die sechs Inszenierungen gemeinsam erarbeitet. Im Gegensatz zur sonstigen künstlerischen Arbeit von Freischaffenden, Solo-Selbstständigen und den beteiligten sieben Puppenspielern. Laut Monika Bohne hatten die Akteure dabei die Möglichkeit, von den Kollegen ein Feedback zu bekommen. Das sei eine große Bereicherung für den Schaffensprozess gewesen, so die Vorstandsvorsitzende der LAG Puppenspiel. Eine Dokumentation setzt den Schlussakt über „Neustart Kultur“.

Übrigens gesellte sich zur Premiere am Donnerstag Martina Schlenke hinzu. Die Erfurterin, die auch Bücher illustriert, fertigt ansonsten Plakate und Faltblätter für Theater an, so auch für die LAG Puppenspiel.