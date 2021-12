Erfurter will Polizisten an der Nase herumführen

Erfurt. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn in mehreren Verfahren.

Eine Polizeistreife stoppte am Donnerstagabend in der Schwerborner Straße von Erfurt einen Opel-Fahrer. Grund waren die gestohlenen Kennzeichen, die an dem Auto angebracht waren. Als der Opel angehalten wurde, versuchte laut Polizei der 41-jährige Fahrer die Beamten an der Nase herumzuführen.

Er stieg über die Beifahrerseite aus und behauptete, dass seine Mitfahrerin gefahren sei. Der Grund für seine demnach unglaubhaften Behauptungen zeigte sich bei einer Überprüfung des Mannes. Der 41-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Das Auto war zudem nicht zugelassen. Der Mann erhielt eine Anzeige und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen