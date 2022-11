Architekt und Fotograf Martin Maleschka dokumentierte das Knöpfer-Wandbild in der ehemaligen Schüler-Gaststätte am Johannesplatz.

Erfurter wollen Otto-Knöpfer-Wandbild am Johannesplatz retten

Erfurt. Die alte Schul-Gaststätte am Johannesplatz wird abgerissen. Dass damit ein Kunstwerk in Erfurt zerstört wird, soll verhindert werden.

Seit Sommer dieses Jahres steht fest, dass die alte Schul-Gaststätte am Johannesplatz abgerissen wird. Das Wohngebietszentrum inklusive Mensa, Disco und Co soll drei Neubaublocks weichen, die den marode gewordenen Platz in eine attraktive Wohnstätte verwandeln sollen. Dass mit dem feststehenden Abriss aber auch das vielen Erfurtern bekannte DDR-Wandbild Otto-Knöpfers weichen muss, hat für gemischte Gefühle unter den Stadtbewohnern gesorgt.

Erfurterin zeigt Engagement in der Kunst-Erhaltung

Während viele Stimmen laut werden, die das großflächige Bildnis propagandstisch-adrett daherkommender Jugendlicher nicht vermissen werden, gibt es Menschen, die das Kunstwerk erhalten wollen. So Carola Busse, die sich nach dem letzten Beitrag unserer Zeitung zu diesem Thema nicht nur beim Amt für Denkmalpflege meldete, sondern nun selbst aktiv werden möchte.

Zahlreiche Kinder haben über Jahrzehnte die Freizeitszenerie samt badenden, dösenden und spielenden Jugendlichen fast täglich vor Augen gehabt. Einige davon blieben übrig, die damit ein Stück Identität verbinden. Zuletzt wurde das Knöpfer-Bild vom Architekten Martin Maleschka in allen Details ausgiebig fotografiert, um so zumindest das Andenken des architekturbezogenen Dekorationswerks zu dokumentieren und damit zu erhalten. „Der Zustand des Bildes ist leider an vielen Stellen deutlich zu schlecht, um eine Restauration noch möglich zu machen, die hier mit dem Abriss ja sowieso nicht zur Debatte steht“, war die Expertise, die der Fachkundige gegeben hat.

Expertise durch Architekten gab den entscheidenen Hoffnungsschimmer

Dennoch zeigte sich Maleschka trotz aller Aussichtslosigkeit beeindruckt von der vom Verfall gezeichneten Darstellung und meinte: „Eine Variante wäre es gewesen, wenigstens einen besser erhaltenen Ausschnitt abzutragen und zu erhalten“.

Genau hat der Fotograf, der für Stiftungen im gesamten ostdeutschen Gebiet unterwegs ist, den ausschlaggebenden Hoffnungsschimmer geliefert, der nun zur Rettung des besagten Teilstücks führen könnte.

„Das Otto-Knöpfer-Wandbild ist mir vor 50 Jahren nicht aufgefallen. Womöglich stand der DJ davor“, wie die Erfurterin in einem Facebookpost schreibt, in der sie ihr Vorhaben ankündigt. Und weiter: „Der Komplex steht zum Abriss und wir wollen als Knöpfer-Freunde Teile des Wandbildes retten“. Den Kontakt zur zuständigen Firma Köster-Bau und eine Begehung der Räume, die Baggern und Abrissbirnen zum Opfer fallen sollen, hat Busse schon organisiert und in Angriff genommen.