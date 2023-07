Löwenkater Aslam wird neun Jahre alt: Erfurter Zoo feiert royalen Geburtstag

Der Löwe Aslam im Erfurter Zoo mag sein Fleisch am liebsten roh.

Erfurt. Der König der Erfurter Tiere hat Geburtstag. Sein Geschenk kennt er noch nicht – wir aber schon.

Der Erfurter Zoo bereitet sich auf einen royalen Geburtstag vor. Löwenkater Aslam wird am Freitag, 21. Juli, neun Jahre alt. Und ob in Erfurt oder in der freien Natur: Der Löwe ist der König der Tiere.

Üblicherweise ist Freitag Fastentag bei den Erfurter Löwen. Zur Feier des Tages falle das diese Woche aber aus, teilte der Zoopark am Mittwoch mit. In der Futterküche werde vielmehr das Löwen-Geburtstagsgeschenk verpackt. So, wie es Löwen mögen: Ein Geschenk aus Fleisch.

14.30 Uhr können die Besucher von der Innenanlage aus erleben, wie Aslam sein Geschenk auspackt. „Da Katzen naturgemäß gerne spielen, auch Löwen, verspricht das Auspacken meist eine lustige Aktion“, sagt Sebastian Krüger vom Zoo.

Der Name Aslam bedeutet „perfekt“

Aslam kam am 3. August 2018 aus dem Serengeti-Safaripark Hodenhagen in den Thüringer Zoopark Erfurt. Seinem Namen macht er alle Ehre. Aslam bedeutet „perfekt“. „Und das ist er auch“, schwärmt Tierpflegerin Sabine Fuß.

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Thüringer Zoopark Erfurt lud zur Schaufütterung ein, denn Löwin Bastet wurde 7 Jahre. Foto: Marco Schmidt

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Normalerweise ist bei den Erfurter Löwen Freitag Fastentag! Foto: Marco Schmidt

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Aber nicht heute. Foto: Marco Schmidt

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Denn Löwin Bastet feiert ihren siebten Geburtstag. Foto: Marco Schmidt

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Das Tierpflegerteam hat deshalb den Fastentag einfach vorverlegt. Foto: Marco Schmidt

So feiert Löwin Bastet ihren Geburtstag im Erfurter Zoo Es gab ein Kaninchen. Foto: Marco Schmidt

Für Sabine Fuß ist Aslam der sechste Kater, den sie in 46 Jahren Raubtierpflege betreut. „Aslam ist der schönste und angenehmste Kater in meiner Zeit als Raubtierpflegerin“, erzählt Fuß. „Er ist ruhig, ausgeglichen und weder seinen Artgenossen noch den Pflegern gegenüber aggressiv.“