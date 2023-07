Erfurter Zoo gestaltet Voliere für Gänsegeier neu

Erfurt. Die Umbauten im Erfurter Zoo sollen den Tierpflegern und den Vögeln das Leben leichter machen.

Die Umbauten in der Geier-Anlage im Erfurter Zoo sind seit Kurzem abgeschlossen. Die Gänsegeier konnten vergangenen Freitag erstmals in ihr neugestaltetes Domizil. In den vergangenen drei Wochen wurden die Bedingungen sowohl für die Tiere als auch für die Tierpfleger verbessert, teilt der Zoo mit. Durch eine Firma und mit eigenen Kräften wurde unter anderem der Hang erneuert, neue Sitzgelegenheiten wurden geschaffen, der zweite Brutplatz wurde optimiert.

„Gemeinsam mit den Auszubildenden verlud Bereichspflegerin Sandra Werner die Dreierbande in der Ausweichstation in Transportkisten und entließ sie nach kurzer Fahrt im Auto zurück in ihre Voliere. Alle drei Gänsegeier machten sich sofort neugierig an die Erkundung, testeten die Sitzgelegenheiten, inspizierten die Nistplätze und genossen den feinen Sprühregen“, informiert Zoo-Sprecherin Inga Hettstedt.

Der Gänsegeier besiedelt bergige, stark gegliederte Landschaften bis auf eine Höhe von 3000 Meter. Sie ernähren sich von kleinen und großen Kadavern, gelegentlich gehen sie aber auch an noch lebende Tiere, wenn diese krank oder verletzt sind. Im Zoo gibt es regelmäßig Schaufütterungen.