Erfurter Zoo startet magische Lichternächte

Projektleiter Sebastian Krüger packt selbst mit an und baut den Affendschungel für die Magischen Lichternächte auf. Ein Helfer an seiner Seite ist Ben Bierwisch.

Erfurt. Sie haben schon für Clueso und für Paul Kalkbrenner gearbeitet, jetzt sorgen Lotus Lumina mit dafür, dass es magische Lichternächte im Zoo gibt.

Die Vorbereitungen für die Magischen Lichternächte laufen auf Hochtouren: Am Donnerstag, 24. November, startet das außergewöhnliche Lichterspektakel im Thüringer Zoopark Erfurt – und jeder Zoo-Mitarbeiter ist eingespannt: Das Handwerker-Team hat bereits die lebensgroßen Tier-Skulpturen an Ort und Stelle verschraubt, die Gärtner haben ihr Gewächshaus aktuell zu einem Bastel-Studio umfunktioniert und bemalen die Deko-Elemente, und Projektleiter Sebastian Krüger bindet diese an Bäume und Masten.

Ungezählte Lichterkabel verlegt und Scheinwerfer ausgerichtet

Der gesamte Zoo hilft, damit am 24. November die Magischen Lichternächte starten können: „Wir haben alle Hände voll zu tun und dekorieren derzeit den Zoopark, damit ich als Nächstes die unzähligen Lichterkabel verlegen und Scheinwerfer ausrichten kann“, erzählt Sebastian Krüger. Unterstützt wird der Zoopark hier von Lotus Lumina. Die Lichtkünstler haben es schon fast um die ganze Welt geschafft und Künstler wie Paul Kalkbrenner oder Clueso ins richtige Licht gesetzt. Diesmal, zwar weniger berühmt dafür aber viel größer, wird der Erfurter Zoo durch die Profis eindrucksvoll in buntes Licht gehüllt. Übrigens wird ausschließlich LED-Technik verwendet.

Bis zum 19. Februar 2023 können alle Besucher in die Welt aus farbenfrohen Lichtern und Projektionen eintauchen. Tickets können sowohl online als auch an der Abendkasse erworben werden. Die Magischen Lichternächte sind von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Donnerstag und Sonntag 17 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr. Die Zoo-Besucher werden gebeten, sich auf der Homepage zoopark-erfurt.de über die genauen Öffnungs- und Schließzeiten zu informieren.