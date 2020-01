Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurterin feiert ihr Hundertjähriges

Seit dem gestrigen Sonntag gibt es im Deutschordens-Seniorenhaus im Erfurter Rieth wieder zwei Hundertjährige. Helene Reimschüssel freute sich über ungezählte Gratulanten – allen voran ihre fünf Kinder, die diesmal inklusive Nachwuchs anreisten. Neun Enkel, 14 Urenkel und drei Ururenkel bringen bei ihr regelmäßig Abwechslung ins Leben. Gestern waren es mehr als 40 Familienmitglieder, die zusammen mit der Jubilarin in der Gaststätte der Kleingartenanlage „Veilchen“ auf das Jahrhundert das Glas hoben.

Drei Männer hat Helene Reimschüssel überlebt, weshalb ihre Kinder auch verschiedene Väter haben. Ihre erste Liebe fiel in Stalingrad, von ihrem zweiten Mann ließ sie sich scheiden – ihr dritter Mann starb im letzten Jahr der DDR. Einfach hat sie es im Leben nie gehabt. Geboren in Königshütte in Oberschlesien, war sie eines von sechs Kindern einer Arbeiterfamilie. Sie lernte Verkäuferin und hing an ihrem Heimatort. Erst 1957, nach der Scheidung, flüchtete sie mit ihren vier Kindern aus Polen, kam über das Flüchtlingslager Berlin nach Erfurt. Hier fand sie Arbeit im Funkwerk, die bis zur Rente, 1980, ihr Leben ausfüllte. Sie hing sogar noch zwei Jahre dran.

Seit dem Tod ihres Mannes wird sie von der jüngsten Tochter gepflegt. Bis vor vier Jahren schaffte diese es mit Hilfe von Pflegekräften neben dem Beruf für die Mutter zu sorgen. Die Folgen eines Sturzes waren dann der Grund für den Wechsel ins Pflegeheim. Mit Betreuung rundum und den täglichen Besuchen der Familie. Auf diese freut sich die Jubilarin genauso, wie auf die kommende Jahreszeit. Sie hofft, dass es möglichst schnell Frühling wird, damit sie wieder raus kann, auf die Terrasse, an die Gera-Aue.