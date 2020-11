Als Petra Dünkler erfuhr, dass sie den Thüringer Tierschutzpreis 2020 erhält, war sie „vollkommen überrascht“ und glaubte zunächst an eine Verwechslung. Die langjährige ehrenamtliche Vorsitzende des Erfurter Tierschutzvereins weiß normalerweise, was in Verein und Vorstand im Gange ist oder wer für welche Ehrungen vorgeschlagen wird. Diesmal nicht.

Urkunde und Blumengruß schickte das zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie per Post. Der öffentlichen Ehrung mit einer Feierstunde hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was aber die mit 1000 Euro dotierte Ehrung keinesfalls schmälert. „Als am Dienstag das Kuvert eintraf, da hat mich erst so richtig die Freude ergriffen“, schildert Petra Dünkler. Und regelrecht gerührt war sie vom letzten Satz im Begründungsschreiben: „Der Vorschlag wurde von den Mitgliedern des Vorstands des Tierschutzvereins Erfurt e.V. eingereicht.“ Das Geheimnis blieb bis zuletzt gewahrt.

Mit farbenfrohem Blumenstrauß, einer Glückwunschkarte und einem literarischen Katzenkalender im Gepäck nutzten die drei Vorstandsmitglieder Regine Dettke, Gudrun Frenzel und Harald Baum die Chance, ihrer umtriebigen Vereinsvorsitzenden persönlich zu gratulieren zur verdienten Auszeichnung und ihren Dank auszusprechen für den unermüdlichen Einsatz, der auch für die anderen Tierschützer ein Ansporn ist.

In der schriftlich mitgelieferten Begründung war in großen Teilen zu lesen, was die stellvertretende Vorsitzende Regine Dettke und ihre Mitstreiter für die Bewerbung formuliert hatten. Petra Dünkler ist seit 2002 Mitglied des Tierschutzvereins und seit 2013 die Vorsitzende. Das Versorgen herrenloser Tiere, vor allem wild lebender Katzen, ist ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Für etwa 5000 der Samtpfoten existieren rund 90 Futterstellen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt, die regelmäßig und zuverlässig betreut werden. Fünf solcher Futterstellen besucht die Vorsitzende seit vielen Jahren jeden Tag bei jedem Wetter. Ihre Mitstreiter im Verein bescheinigen ihr enormen persönlichen Einsatz, auch viel Geduld, wenn es darum geht, die Katzen für einen Tierarztbesuch beziehungsweise die Kastrierung einzufangen, oder über die Ziele des Vereins aufzuklären und Menschen vor Ort für die Unterstützung zu gewinnen. Weitere Mitstreiter kann der Verein auch in Zukunft brauchen.

Kontakt: www.tierschutz-erfurt.de