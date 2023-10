Das Motto beim Reporter-Slam: Immer mitten in die Presse rein!

Erfurterin stürzt sich in Reporter-Haifisch-Becken

Erfurt. Es ist nicht der gespielte Witz, sondern die Geschichte zur Story. Wenn Journalisten recherchieren, kann das selbst eine unterhaltsame Angelegenheit sein. Das zeigt der Reporter-Slam in Erfurt.

Deutschlands wohl unterhaltsamste Bühnenshow mit Journalistinnen und Journalisten gastiert erstmals in Erfurt: der Reporter-Slam. Am Freitag wetteifern fünf Damen und Herren – mehr oder weniger bekannt aus Zeitung, Rundfunk und Fernsehen – darum, wer am besten von einer eigenen Recherche erzählen kann.

Reporterin dieser Zeitung stellt sich dem Wettbewerb

Mit auf der Bühne steht dann Kathleen Kröger, Reporterin der Erfurter Lokalredaktion dieser Zeitung, die in den vergangenen Monaten bemerkenswerte und beachtete Geschichten lieferte. Welche sie für den Abend auswählt und wozu sie aus dem Nähkästchen plaudert, bleibt noch ihr Geheimnis. Sie hat dann gegen die Konkurrenz von freien Journalisten, einem dpa-Redakteur und Filmemachern etwa aus Hamburg, Berlin oder Magdeburg zu bestehen. Die Moderation übernimmt Jochen Markett.

Medien-Event ist inzwischen international

Der Reporter-Slam tourt durch ganz Deutschland – und mittlerweile auch im Ausland. Das Konzept: Journalistinnen und Journalisten erzählen auf der Bühne von ihrer Arbeit, unter dem Motto: immer mitten in die Presse rein! Jeder von ihnen bekommt zehn Minuten Zeit. Das Publikum wählt am Ende den neuen Slampion. Er oder sie qualifiziert sich für das nächste Reporter-Slam-Jahresfinale in Berlin.

Café Nerly, 20.Oktober, 19 Uhr Einlass