Erfurts ADFC codiert Fahrräder

Erfurt. Wenn das Rad gestohlen wurde, ist das mehr als ärgerlich. Umso schöner ist es, wenn es anhand einer Codierung dem Besitzer wieder zugeordnet werden kann.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt wieder zur Fahrradcodierung ein. Welchen Sinn diese machen kann, verdeutlicht der Club in seiner Mitteilung, darin heißt es: „Erst kürzlich: Trotz Überlackierung erkannten die Polizeibeamten die codierte Stelle eines verdächtig abgestellten Fahrrades. So konnte das gestohlene, hochwertige Rad seinem Besitzer übergeben werden.“

Am Mittwoch, 23. November, bietet der ADFC Erfurt einen Extratermin wegen erhöhter Nachfrage an. Dieser ist von 18 bis 20 Uhr am *Radhaus, Bahnhofstraße 22, in Erfurt. Codiert werden nicht nur Fahrräder, sondern auch Lastenräder und Kinderanhänger sowie Akkus.

Für die Codierung ist der Personalausweis sowie der Kaufvertrag des Fahrzeugs vorzulegen. Der Preis für die Codierung beträgt 12 Euro, bei zweifach ausgefüllten Formularen gewährt der ADFC Erfurt eine kleine Ermäßigung. Das Formular ist unter https://adfc-thueringen.de/erfurt/codierung zu finden und online ausfüllbar. Es sollte zweifach ausgedruckt mitgebracht werden.

Wer sich vorab im ADFC Büro einen Termin geben lässt, kann Wartezeiten vermeiden.