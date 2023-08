Erfurts dienstälteste Händlerschaft: Blumen für Freud und Leid

Erfurt. Eine kleine Serie soll jene kleinen Einzelhandelsgeschäfte in den Fokus rücken, die in Erfurt schon immer da waren und sich eisern halten.

Erfurt verändert sich. Nach und nach verschwinden traditionelle Geschäfte, die über Generationen ein Begriff waren. Einige wenige halten sich aber eisern und prägen immer noch das Stadtbild.

Manfred Knothe ist nun auch schon 78. Geboren wurde er in Grabstädt im Mansfelder Land, quasi auf der Durchreise, als seine Mutter, auch eine Floristin, mit ihm hochschwanger aus Berlin 1944 flüchtete. Von der Mutter bekam er auch die Begeisterung für die farbige Blumenpracht vererbt.

Aber eigentlich wollte er Chemiker werden. Das Blumenbindehandwerk hat er sich dann selber beigebracht. Zuerst in der Kürschnergasse, dann in der Meienbergstraße. Im Haus Wenigemarkt 16 war damals noch das Café Winkler, erinnert er sich. Als es 1960 frei wurde, zogen die Knothes ein. Das Haus ist seit vielen Jahren Familienbesitz. Wohl der Hauptgrund, dass es das unscheinbare Blumengeschäft mit der sparsamen Einrichtung heute noch immer gibt. „So viele Blumensträuße kann keiner binden, um die heute horrenden Mieten wieder hereinzuwirtschaften“, sagt der Senior mit Blick auf seine Branchenkollegen.

Seit 1960 ein privater Laden mit Lieferpflicht nach Ost-Berlin

Als Händler Blumen zu Ost-Zeiten zu bekommen, sei kein Problem gewesen, sagt er. Sein Vater habe in einer Weimarer Blumengärtnerei gearbeitet, er saß quasi an der Quelle. Nachschub war da und auch nötig. Jeden Mittwoch musste von Erfurt aus ein Lkw voll Schnittblumen gen Ost-Berlin rollen. „Aber wir hatten genug“, sagt Knothe. Erfurt war schließlich Blumenstadt. Hier gab es viele Firmen und auch die Iga als Zulieferer. Na klar, man habe aber, wie überall, Beziehungen gebraucht. Knothes Blumenladen war immer privat. Zu besten Zeiten arbeiteten hier sechs Menschen. Heute ist der alte Herr allein. Die Kundschaft hat ihm 33 Jahre nach Mauerfall die Treue gehalten. Allerdings sei das mit der Qualität der Blumen eine andere Sache. Früher habe es Rosen gegeben, die dufteten. Knothe: „Zeigen Sie mir die heute mal.“

Ein paar Jahre noch, Nachfolger ist nicht in Sicht

Eine Kundin kauft Sonnenblumen. Nicht zu viel Wasser geben, rät er ihr. Da ist der Blumenbinder eigen. Berufsehre. Die Pracht soll schließlich lange Freude machen. Oder bei Leid Trost spenden.

Seine Sträuße bindet er nach wie vor selber. Jeden Morgen fährt er um sechs Uhr in die Sulzer Siedlung zum Großhändler und kauft ein. Einen Nachfolger kann er nicht bieten. Ein paar Jahre will er aber noch weitermachen. So denn die Gesundheit mitspielt. „Wenn ich aufhöre, ist hier Schluss“, kündigt er an. Dann müssen sich seine Stammkunden – beispielsweise die Restaurants am Wenigemarkt und die Leute von der Krämerbrücke – etwas anderes suchen. Wird sicher nicht einfach.

