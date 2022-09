Der Cerealienmarkt wird am Freitag eröffnet.

Erfurts Domplatz verwandelt sich in ein Pflanzenmeer

Erfurt. Der Cerealienmarkt mit vielfältigem Angebot erwartet Besucher auf dem Domplatz

Der Domplatz verwandelt sich am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, wieder in ein Meer aus Pflanzen. Es ist Ceralienmarkt. Dieser bietet eine vielfältige Pflanzenauswahl – zum Ideensammeln oder um schon alle notwendigen Pflanzen, Stauden und Dekorationsartikel für die Herbst- und Winterbepflanzung einzukaufen.

Geöffnet ist der Markt am 16. September und 17. September jeweils von 7 bis 15 Uhr. Offiziell eröffnet wird er am Freitag um 10 Uhr von Oberbürgermeister Andreas Bausewein.

Auf dem Cerealienmarkt bieten Erfurter und Thüringer Gartenbaubetriebe sowie Händler alles an, was zur Herbst- und Winterbepflanzung benötigt wird. Ergänzt werden diese Sortimente durch die vielfältigen Angebote der Händler des Grünen Marktes/Frischwarenmarktes, die wie in den vergangenen Jahren auch ein fester Bestandteil des jeweiligen Cerealienmarktes sind. Darüber hinaus erhalten die Besuchenden von Fachleuten Pflanzideen für den herbstlichen Garten, den Balkon oder die Terrasse. Ebenso ist das Wickeln von Herbstkränzen zu bestaunen und es gibt einheimische Obst- und Gemüseerzeugnisse, die auf kürzestem Weg direkt vom Erzeuger zu den Kunden des Marktes gelangten.