Erfurts Karnevalisten sind froh: „Endlich können wir starten“

Am 11.11.2021 um 11.11 Uhr sind die Erfurter Karnevalsvereine wieder zur "Närrischen Ratssitzung" zum Rathaus am Fischmarkt gezogen.

Erfurt. Karnevalssession auf dem Fischmarkt eröffnet. Prinzenpaar wird am Abend im Kaisersaal proklamiert.

Endlich. Dieses Wort fällt an diesem 11.11. häufig. Endlich können die Narrenkappen und Kostüme aus dem Schrank geholt werden. Endlich sieht man, wenn auch aus der Ferne, die anderen Vereine wieder. Und endlich rufen alle wieder gemeinsam: Erfurt helau.

Die Freude über den Beginn der Session ist deutlich zu spüren hier auf dem Fischmarkt. Natürlich, über allem schwebt das Damoklesschwert namens Corona. Ein durchdachtes Sicherheitskonzept macht die Veranstaltung möglich. Jeder Verein, die Prinzenpaare und der Senat bilden einen Block für sich. Maximal 25 Personen jeweils, die geimpft, genesen oder getestet sind.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wenn du fein hier stehen bleibst in deinem Block, dich nicht bewegst, dann darfst du ohne Maske ins Mikrofon sprechen. Das haben mir deine Ämter erlaubt“, sagt Kai Grün, der Programmchef der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) zu Oberbürgermeister Andreas Bausewein schmunzelnd. „Deine Leute auf den Behörden, sag ihnen vielen Dank! Sie haben mit uns den Weg für heute gemeinsam gefunden, dass das alles so stattfinden kann“, betont Kai Grün – und verweist regelmäßig auf die Hygieneregeln.

Überhaupt ist die Stimmung entspannt und angespannt zugleich, niemand will irgendein Risiko eingehen. In Jena kaperten derweil Streikende von Verdi den Karnevalsauftakt. Unter dem Motto „Bei uns ist immer Karneval“ demonstrierten sie für die Durchsetzung ihrer Forderungen im Tarifstreit. Solche Proteste bleiben in Erfurt aus, lediglich eine Frau mit einer Weste und dem Aufdruck „Auch ein Lächeln kann ansteckend sein“ verteilt Aufkleber.

Karneval zu feiern in einer Zeit, in der die Intensivstationen voll sind mit Menschen, die teils beatmet werden müssen, stößt bei vielen Menschen auf Kritik. Doch gibt er auch vielen Menschen das Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft. Andreas Bausewein formuliert es so, dort auf dem Fischmarkt bei strahlendem Sonnenschein: „Fast zwei Jahre sind wir nicht mehr zum Karneval zusammengekommen. Zwei Jahre ohne das schönste Brauchtum, das Erfurt zu bieten hat. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man zeigt, dass auch in Pandemiezeiten unter bestimmten Auflagen bestimmte Dinge wieder funktionieren. Heute am 11.11. können wir endlich wieder eine neue Session eröffnen. Ich freue mich nach den schweren Zeiten, die ehrlich gesagt noch nicht ganz vorbei sind, wieder so viele Vereine der GEC hier vor dem Rathaus willkommen zu heißen.“

Das Motto der Session „Alle mussten warten, endlich können wir starten“ spricht vielen aus der Seele. Auch GEC-Präsident Thomas Kemmerich spricht zu Erfurts Karnevalisten. Man will feiern, endlich wieder Spaß haben. „Wir können es kaum glauben. Mein Herz ist voller Freude“, sagt er. Er dankt dem Prinzenpaar, dem Senat, dem Präsidium und vor allem dem Ehrenamt. „Die letzten zwei Jahre waren schwer. Die Vereinsstrukturen mit Leben zu erfüllen, das habt ihr gemeistert.“

Doch nicht nur die Session wird feierlich eröffnet, auch das Kinderprinzenpaar wird proklamiert. Luca I. und Noelani I. grüßen die Narren herzlich. In ihrer kleinen Bütt versprechen sie, die Gemeinschaft zu stärken, „denn nur in Gemeinschaft ist Brauchtum möglich“.