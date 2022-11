Erfurts Märchen „Weihnachtsmarkt“ beginnt in fünf Tagen

Letztes Jahr der kürzeste, dieses Jahr der längste Weihnachtsmarkt mit 31 Tagen. Fans können es kaum erwarten...

Zählen Sie schon die Tage? Es sind fünf.

Fünf Tage bis zur Eröffnung des Erfurter Weihnachtsmarktes. Ein Markt, über den ich im vergangenen Jahr so viel geschrieben hatte – obgleich oder gerade weil er nur zwei Tage geöffnet war. Am Dienstag selbst gab es zig Artikel, er findet nicht statt, er findet statt trotz Verbotes, er wurde eröffnet . . .

Die Glühweintasse trug die Aufschrift Erfurter Weihnachtsmarkt 2020. Nie hatte sie in dem Jahr Glühwein in sich, Corona verbot alles. In 2021 hatte die Tasse dann genau zwei Tage Zeit, sich unters Volk zu mischen. Eine davon steht in meinem Schrank.

Und nun ist es bald wieder soweit. Endlich. 31 Tage Lichtermeer, Geruch, Lieder, Gemütlichkeit.

Ich freue mich darauf. Sogar das Gedränge werde ich in Kauf nehmen. So ist das eben auf Deutschlands schönstem Weihnachtsmarkt.

Überall wird fleißig aufgebaut. Selbst Pittiplatsch hat schon Gesellschaft bekommen, der gestiefelte Kater, Schneewittchen und Zwerg Nase säumen bereits die Rathausbrücke. Es wird märchenhaft.