Erfurts Mai-Party Nummer 1: „Acoustica“ spielt am „Double B“

Erfurt. Wenn sich in der Marbacher Gasse dicht die Menschen drängen, ist wohl wieder 1.Mai. Und ein besonderes Konzert.

Es gehört in Erfurt zum 1.Mai wie die DGB-Demo, die Bratwurst und das Bier. Von der Pausen wegen einer hier nicht näher zu erwähnenden Krankheit. So hat die Erfurter Rockband „Acoustica“ nach drei Jahren Pause am 1. Mai wieder ihren „Fahnenappell“ vor der Traditionskneipe „Double B“ gegeben.

Rock-Klassiker aus DDR-Zeiten aber auch eigene Titel wurden zur Begeisterung mehrerer Hundert Zuschauer und Fans bei bestem Wetter in der historischen Marbacher Gasse gespielt. Bereits am am 24. Juni ist der nächste Höhepunkt, das „Double B“ feiert sein 30-jähriges Bestehen.