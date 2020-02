Erfurts Neue Mühle frühestens nach der Buga wieder Thema

Die Zukunft der Neuen Mühle bleibt ungewiss, ihr großes Rad, durch die Glasscheibe gut sichtbar, dreht sich nur selten. Nur wenn es gewartet und geprüft wird. Stillstand prägt auch die Pläne für die Zukunft des Denkmals. Aktuell habe man einen „toten Punkt“ erreicht, wie Kulturdezernent Tobias Knoblich sagt. Er sei unglücklich darüber, dass es an Geld und einem Stadtratsvotum fehlt, wie es weitergehen kann mit dem Technischen Denkmal in der Erfurter Schlösserstraße. Ein Ratsvotum hätte es schon geben können, Geld wohl aber frühestens nach der Bundesgartenschau: Um vor allem statische Probleme im Gebäude zu beheben, würden wohl 2,5 Millionen Euro gebraucht.

Aus eigener Kraft sei eine Sanierung aktuell nicht zu finanzieren, sagt Knoblich. Möglichkeiten, wie die „Neue Mühle“ wieder zu beleben sei, wurden wie vom Stadtrat gewünscht vorgelegt. Diese Szenarien hätten die Kommunalpolitiker zur Kenntnis genommen, aber bislang verabsäumt, einen Auftrag an die Verwaltung daraus zu formulieren. Möglich sei nach wie vor eine Beteiligung durch die Stadtwerke – aber auch die seien in die Buga stark eingebunden. Für die Stadt habe die Schulsanierung Vorrang.

Die Stadtwerke würden zum Thema Energiegewinnung gut passen, gleichzeitig bekämen die SWE mit Räumen in der Schlösserstraße einen lange schon gewünschten Anlaufpunkt im Zentrum. „Eigentlich eine Win-Win-Situation“, wie Knoblich schon länger frohlockt.

Die Varianten zur künftigen Nutzung, die dem Kulturausschuss vorgelegt wurden, sind breit gefächert: Von einer kompletten Umgestaltung des Gebäudes bei gleichzeitigem Erhalt des technischen Denkmals samt Einbau zweier Wohnungen zur Refinanzierung ist dabei die Rede. Ein Café-Betrieb indes scheint Geschichte, weil der bauliche Aufwand dafür zu groß wäre. Unter Denkmalschutz, so Knoblich, stehen Wasserrad und dazugehöriges Getriebe, die Mühle im engeren Sinne. Beides müsse zwingend erhalten bleiben. Als Museum indes sei das Haus kaum zu betreiben: Bisherige Exponate seien bereits abtransportiert und andernorts untergebracht.

„Ein Museum können die Stadtwerke nicht betreiben“, hatte Stadtwerke-Chef Peter Zaiß schon vor Monaten erklärt. Aber an bestimmten Tagen wie zur Langen Nacht der Museen, zum Mühlentag, in der Denkmalwoche oder zu angemeldeten Stadtführungen könnte der museale Teil weiter öffentlich zugänglich bleiben.

Am 30. Oktober 1992 war das historische Gebäude als eine Außenstelle des Stadtmuseums eingeweiht worden. Dokumentiert wurde der Übergang von der handwerklichen zur industriellen Mehlproduktion. Den Namen Neue Mühle trägt das Gebäude an der Schlösserbrücke übrigens schon seit dem Wiederaufbau nach einem Brand von 1736.

Es räche sich, dass seit Jahrzehnten in die „Neue Mühle“ kein Geld investiert worden ist. Zu diesem Ergebnis war Tobias Knoblich beim Blick in die Analyse der Bauleute gekommen: Die haben erhebliche statische Probleme am Museumsbau festgestellt. „Ein großes Sorgenkind“ ist laut Knoblich nicht die Mühlentechnik, die ordentlich gewartet und gepflegt worden sei, sondern das Gebäude selbst. Dabei hatten sich die Stadtverantwortlichen die Zukunft der Neuen Mühle so schön ausgemalt: Mit der Kündigung des Café-Betreibers sei der Weg frei gewesen für ein neues Konzept. So war per Ausschreibung im Amtsblatt ein neuer Gastronomie-Betreiber gesucht worden, der das Museum mit in seine Regie hätte nehmen sollen. Der Café-Betrieb hätte das Museum mit finanzieren sollen, der Betreiber hätte das Museum auch als Event-Ort nutzen können. Sogenannte „Themen- oder Erlebnisgastronomie“ wäre ein denkbares Konzept gewesen. Da aber der Bestandsschutz für den Gastronomie-Bereich flöten ging, müsse auch noch ein zweiter Rettungsweg her, für den das Gebäude keinen Platz bietet.