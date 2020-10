Erfurts OB: Es gibt einen Weihnachtsmarkt – und mit Glühwein

Der Weihnachtsmarkt in Erfurt wird stattfinden – und das auch mit Glühwein. Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist dieser festen Überzeugung, wie er am Sonntagmorgen auf dem Domplatz unserer Zeitung sagte. Dort nutzten mit Öffnung der Eingangsschleusen viele Erfurter noch einmal die Chance, sich zu vergnügen.

Abstandsregeln werdengrößte Herausforderung

Der diesmal Altstadtherbst genannte Rummel galt als Probelauf für den Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen. Wichtigste Lehre: „Wir müssen dann möglichst das Geschehen entzerren und große Rudelbildung vermeiden“, sagt Bausewein. Womit er zugleich die aus seiner Sicht größte Herausforderung genannt hat. Eben die Abstandsregeln einzuhalten.

Was den Domplatz als zentralen Platz der großen Volksfeste angeht, sieht Sven Kaestner, Leiter der Abteilung Märkte und Veranstaltungen der Stadt, im Altstadtherbst einen Erfolg. Mit an die 60.000 Besucher liege man selbstverständlich deutlich unter den Zahlen vergangener Jahre, aber die Zahl sei eine gute Bestätigung dafür, dass die Einwohner auch in diesen Zeiten Volksfeste als einen Teil der Normalität suchen. Die laut Hygienekonzept auf 2000 Menschen festgelegte Maximalkapazität sei am 3. Oktober erreicht worden. Da habe man viermal einen Einlassstopp eingelegt und – nachdem ein Puffer erreicht worden war – den nächsten Schub Feierlustige hereingelassen. Dieser Feiertag habe mit 11.000 Gästen auch den Spitzenwert geliefert, so der Marktmeister.

Die meisten Besucherfüllten Tagesticket vor Ort aus

Wichtige Erfahrungen seien beim Einlasssystem gesammelt worden. Rund 70 Prozent nutzten das Tagesticket und füllten Ident-Zettel aus, statt sich vorher online zu registrieren. „Es gab eine große Akzeptanz“, sagt Christian Beutler, Einsatzleiter des Security-Dienstes Guardian Force, der wie auch Kaestner

Kreisverkehr über den Markt und Abstandsregeln wurden auf dem Altstadtherbst überwacht. Foto: Casjen Carl

den Domplatz in den letzten zwei Wochen als Zweitwohnsitz hatte. Nur einmal, sagt er, habe man einen notorischen Maskenverweigerer des Platzes verweisen müssen. Andere Male sei man großzügiger gewesen, wenn etwa Kinder nach dem Kauf sofort mit dem Essen ihrer Zuckerwatte begonnen hätten und nicht erst im Verzehrbereich. Zur entspannten Situation habe sicher beigetragen, dass dieses Mal keinerlei Alkohol ausgeschenkt worden sei. Das Publikum dafür sei einfach weggeblieben.

„Bis 21 Uhr und ohne Schuss“, nennt Marktchef Kaestner die derzeit diskutierte Formel für den Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt. Denn, so sagte auch OB Bausewein, ein solches Ereignis ohne Glühwein sei kaum vermittelbar. In der kommenden Woche begännen nun die Feinplanungen. Auch wenn die Abteilung Märkte sich gut gewappnet fühlt, so müssten ja noch Gesundheitsamt und weitere Behörden ihre Vorstellungen einbringen. Und, das betonten Kaestner und der OB gleichsam, alles stünde am Ende unter dem Vorbehalt der Lage bezüglich der Corona-Pandemie.

Buga-Bauarbeiten erfordernneues Parkkonzept für Busse

Mit Verweis auf die Busse, die auch während des Altstadtherbstes immer wieder an der Seite vor dem Landgericht parkten, verwies Sven Kaestner, dass das Grundproblem nicht in der Art der Anreise zu suchen sei, sondern – so stellte er in den Raum – ob der Weihnachtsmarkt stattfindet oder nicht.

Nach dem Wort des OB steht nun aber auch die Aufgabe, schnell ein praktikables Parksystem für die City zu entwickeln. Die Straße Am Lauentor, als einer der üblichen Busparkplätze, sei durch die Bauarbeiten auf dem Petersberg bereits jetzt eingeschränkt. Der momentan noch vor der Einfahrt zur Tiefgarage am Domplatz stehende Kran müsse zur Zeit des Weihnachtsmarktes verschwinden. Nicht nur die Fahrzeug-, auch die Besucherströme gelte es dann geschickt zu regeln.

Und selbst wenn Bonn gerade seinen Markt abgesagt hat, Andreas Bausewein will den Erfurter durchführen: „Es ist kein Weg, alles zu verbieten. Die Leute verlangen danach.“