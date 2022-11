Erfurts Phänomen der Pyramide am Weihnachtsmarkt

Anja Derowski trifft sich da, wo sich gefühlt jeder Erfurter zum Weihnachtsmarkt trifft

Wir treffen uns wie immer. Also an der Pyramide. Auch wenn die gar nicht da ist. Also da, wo sie sonst stets steht.

Häh? Ganz einfach. Pandemie hin oder her, im vergangenen Jahr trafen wir uns dennoch stets an dem Platz, wo sonst halt die Pyramide steht. Und an Martini, wenn sie überhaupt noch nicht aufgebaut ist in der Stadt, ebenfalls an diesem Platz.

Es ist ein kleines Phänomen. Beobachten Sie das mal und stellen sich an jene Stelle. Da gibt es immer Begrüßungsszenen. Es ist ja nicht so, dass man nicht noch andere markante Punkte am Domplatz hätte, die auch gut erreichbar sind. Nein, es muss die Pyramidenstelle sein.

Im vergangenen Jahr stand sie am Benediktsplatz. Coronabedingt. „Wir haben bewusst entschieden, dass die Pyramide in diesem Jahr wieder auf dem Domplatz ist“, sagt mir Sven Kaestner, verantwortlich bei der Stadt für den Weihnachtsmarkt.

Tradition ist eben Tradition. Ab morgen ist es wieder soweit. Dann dreht die Pyramide ihre Kreise – und man selbst Kreise um sie. Schließlich warten viele Grüppchen.